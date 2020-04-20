В Украине можно запустить транспорт и метро - вирусолог

Вирусолог считает, что в Украине можно запустить транспорт / УНИАН

Коронавирус в Украине по состоянию на утро 20 апреля выявили у 5710 человек. Но это не пик, и до него нам еще далеко.

По словам доктора медицинских наук, заведующей отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского НАМН Украины Аллы Мироненко, в Украине пик коронавируса наступит осенью.

"Что такое вообще пик? Эпидемический процесс обычно имеет фазу подъема, потом самую высокую точку – это пик, а дальше – фаза спада. Если говорить о том, что мы сейчас имеем – это даже еще не начало. Карантин приводит к тому, что мы имеем определенное количество больных, хотя общение между людьми весьма ограничено. Я думаю, что пик может быть осенью", - объяснила Мироненко.

По ее словам, летом будете легче, так как в эту пору "респираторные инфекции неактивны".

"Этому способствуют различные факторы: солнце, ветер, открытые окна. Хотя этот вирус новый и он более устойчив, чем, например, вирус гриппа. И вместе с тем менее устойчив, чем другие безоболочные вирусы. Как будет – увидим", - уточнила вирусолог.

При этом Мироненко подчеркнула, что карантин в школах отменять нельзя, и выпускать школьников и студентов на обучение весной не следует.

"У них уже налажено дистанционное обучение и пусть бы они так и закончили учебный год. Когда речь идет о выпуске из высшего учебного заведения или школы, то в таком случае можно в индивидуальном порядке назначать им тестирования по необходимости. А чтобы все они собирались в одном классе или аудитории – это приведет к обострению эпидемической ситуации", - убеждена Мироненко.

По ее словам, можно запустить транспорт и возобновить работу метро, но при условии, что все будут придерживаться масочного режима, обрабатывать руки или перчатки.

"Чтобы как-то жизнь восстанавливалось – это тоже правильно. Метрополитен можно было вообще, наверное, не закрывать, но не пускать в метро людей с открытым лицом, без маски", - считает вирусолог.

Также Мироненко подчеркнула, что украинцы должны быть готовы жить в подобном ритме два года.

"Пока вся заболеваемость спадет настолько, что будет встречаться изредка и медицина сможет с этими случаями справиться – может пройти еще два года", - особо отметила эксперт в интервью РБК-Украина.

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