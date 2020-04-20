УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

В Украине можно запустить транспорт и метро - вирусолог

20 апреля 2020, 10:41

Мироненко подчеркнула, что карантин в школах отменять нельзя.

коронавирус,транспорт
Вирусолог считает, что в Украине можно запустить транспорт / УНИАН

Коронавирус в Украине по состоянию на утро 20 апреля выявили у 5710 человек. Но это не пик, и до него нам еще далеко.

По словам доктора медицинских наук, заведующей отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского НАМН Украины Аллы Мироненко, в Украине пик коронавируса наступит осенью.

"Что такое вообще пик? Эпидемический процесс обычно имеет фазу подъема, потом самую высокую точку – это пик, а дальше – фаза спада. Если говорить о том, что мы сейчас имеем – это даже еще не начало. Карантин приводит к тому, что мы имеем определенное количество больных, хотя общение между людьми весьма ограничено. Я думаю, что пик может быть осенью", - объяснила Мироненко.

По ее словам, летом будете легче, так как в эту пору "респираторные инфекции неактивны".

"Этому способствуют различные факторы: солнце, ветер, открытые окна. Хотя этот вирус новый и он более устойчив, чем, например, вирус гриппа. И вместе с тем менее устойчив, чем другие безоболочные вирусы. Как будет – увидим", - уточнила вирусолог.

При этом Мироненко подчеркнула, что карантин в школах отменять нельзя, и выпускать школьников и студентов на обучение весной не следует.

"У них уже налажено дистанционное обучение и пусть бы они так и закончили учебный год. Когда речь идет о выпуске из высшего учебного заведения или школы, то в таком случае можно в индивидуальном порядке назначать им тестирования по необходимости. А чтобы все они собирались в одном классе или аудитории – это приведет к обострению эпидемической ситуации", - убеждена Мироненко.

По ее словам, можно запустить транспорт и возобновить работу метро, но при условии, что все будут придерживаться масочного режима, обрабатывать руки или перчатки.

"Чтобы как-то жизнь восстанавливалось – это тоже правильно. Метрополитен можно было вообще, наверное, не закрывать, но не пускать в метро людей с открытым лицом, без маски", - считает вирусолог.

Также Мироненко подчеркнула, что украинцы должны быть готовы жить в подобном ритме два года.

"Пока вся заболеваемость спадет настолько, что будет встречаться изредка и медицина сможет с этими случаями справиться – может пройти еще два года", - особо отметила эксперт в интервью РБК-Украина

Читайте такжеКарантин закончится не скоро: украинцы на Пасху массово посещали храмыНапомним, ранее сообщалось, что коронавирус 2020 в два раза заразнее, чем считалось ранее.

Согласно исследованию, проведенному учеными из Лос-Аламосской национальной лаборатории, которая находится в американском штате Нью-Мексико, стало также известно, что коронавирус может распространяться в два раза быстрее, чем предполагалось ранее.

карантин в школах карантин в Украине коронавирус в Украине новости Украины Алла Мироненко
Сейчас вы просматриваете новость «В Украине можно запустить транспорт и метро - вирусолог». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:37
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: скрытые капканы и порванные отношения
11:19
Российский ученый нашел "вакцину" от коронавируса Видео
10:41
В Украине можно запустить транспорт и метро - вирусолог Видео
10:24
Россия ударными темпами рвется в коронавирусные лидеры мнение
10:10
Сколько стоит лечение от коронавируса в Украине: названа сумма Видео
09:40
"Предательство и судьбоносная ошибка": кому в зеркальную дату грозят мощные удары
09:35
Коронавирус в Украине пошел на спад: уменьшилось количество зараженных за сутки Видео
09:00
Самая кровавая стрельба в истории Канады: что произошло, и кого подозревают
08:52
Злая уханьская зараза убила семейного врача в Одесской области Видео
08:33
Коррупция по-корейски и по-украински: почувствуйте разницу мнение
08:20
Гороскоп всех знаков Зодиака на 20 апреля: кипучий роман и сексуальные наслаждения Видео
08:09
Кто создал "корону": уханьский вирусолог получил "пощечину" от российского ученого Видео
07:23
Коронавирус в Украине и мире – сколько людей умерли и заразились на 20 апреля Видео
06:52
Китайская ложь о коронавирусе вылазит наружу мнение
06:35
Когда ждать пика заболеваний COVID-19 в Украине: ученые дали прогноз
06:18
Чоппи боб и пикси – модные короткие стрижки для тонких волос: фото Фото
05:44
Новолуние в апреле: что можно и нужно делать
05:13
Вакцины не ждите: в ВОЗ шокировали мрачным прогнозом по коронавирусу
04:42
Мода на карантине - в моде женские рубашки из 1900-х: фото Фото
04:08
Когда есть картошку: диетолог назвала правильное время Видео
03:37
В моду ворвалось окрашивание волос в синий цвет: как покрасить дома Фото
03:01
Экстрасенс рассказал, когда коронавирус ослабнет и какова цель заразы Видео
02:45
Убивает коронавирус: ученые ошеломили сенсацией в лечении COVID-19
02:14
Вреден ли кофе при простуде - ученые ошарашили ответом
01:36
Уханьский ученый рассказал правду о появлении коронавируса Видео
00:53
Политолог сказал, "превратится" ли Зеленский в Порошенко Видео
00:16
20 апреля – какой сегодня праздник: что делать в Акулинин день
19 апреля, воскресенье
23:57
Ученые шокировали датой пика смертности от коронавируса в Украине
23:39
Яд на столе: названа смертельная опасность домашнего холодца Видео
23:31
Комаровский раскрыл главный секрет при дезинфекции масок Видео
22:55
Коронавирус в Украине и мире – сколько жертв и зараженных на 19 апреля Видео
22:25
"Пасха - это победа над смертью": Зеленский поблагодарил украинцев
21:57
Коронавирус в Беларуси: Лукашенко пожаловался на "паршивых собак"
21:40
В Минздраве назвали причину продления карантина в Украине Видео
21:22
Названа серьезная угроза лимона, имбиря и чеснока Видео
21:07
Масштабный пожар в Нотр-Даме: как выглядит собор сейчас Фото Видео
21:05
На Прикарпатье объяснили лидерство по смертности от коронавируса
20:45
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 14 выпуск 19-04-2020: спецвыпуск Видео
20:30
Из-за карантина в Украине появился новый вид афер - кого разводят
20:24
"Чекисты и русские попы": канал кума Путина оскандалился марафоном "при поддержке РФ"
19:56
Списки из сотен имен: стало известно о подготовке нового обмена пленными
19:52
"Прихожане без масок": в полиции поведали о нарушениях карантина на Пасху
19:28
Иммунитет "убивает" легкие: врач поразила откровением о хитрости коронавируса
19:21
"В морге будете": одиозный Жириновский накинулся на нарушителей карантина
18:55
"Выводы не заставят себя ждать": в СНБО намекнули на виновных в жутких пожарах
18:37
Лесные пожары на Житомирщине: куда бежать людям, потерявшим свои дома
18:25
"Зачем эта ложь": медики шокировали размером зарплат во время карантина
18:04
Известный боксер откровенно высказался о проблемах команды Зеленского Видео
17:29
"Тяжело и страшно": шведская лыжница описала симптомы китайской хвори
17:20
"Накроют сильные заморозки": каким областям Украины грозит "погодный удар" Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять