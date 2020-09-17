Карантин по-новому: Степанов рассказал, когда закроют школы

Новый карантин в Украине - как будут закрывать школы / Bigmir.net

Карантин в Украине теперь работает по новым правилам: поменялись критерии установления красных зон. Как это отразится на работе школ и детсадов на этих территориях, рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, закрывать школы и детсады на карантин теперь не обязательно – но окончательное решение остается за государственной и региональной комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности.

"В зеленой, желтой и оранжевой зонах карантина, если 50% классов (или групп в детсадах) в конкретной школе пошли на самоизоляцию, то закрывается все учебное заведение", – пояснил Степанов в комментарии для Сніданок з 1+1.

Отменены и жесткие ограничения по перевозкам пассажиров в красной зоне. Правила работы транспорта в карантин – также в юрисдикции государственной и региональной комиссий.

Читайте такжеПочему Украине нельзя закрывать школы на карантин"Есть загруженность коек. Если в регионе заполненность более 75% пять дней подряд, то он переходит в оранжевую зону. Это будет касаться всей области. Изменили также критерий по количеству новых больных. Раньше у нас был четкий показатель, когда происходит переход. Сейчас это будет происходить на уровне города или районов. Если уровень заболеваемости коронавирусом в пять раз превышает средний по Украине в течение 14 дней, то населенный пункт переходит в красную зону", – уточнил Степанов.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске открывают школы и сады – вопреки красной зоне. Чиновники утверждают, что нарушают закон по просьбе родителей.

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