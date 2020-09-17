Карантин по-новому: Степанов рассказал, когда закроют школы

В красных зонах можно не закрывать школы и детсады – но лишь при определенном условии, уточнили в МОЗ.
Карантин в Украине теперь работает по новым правилам: поменялись критерии установления красных зон. Как это отразится на работе школ и детсадов на этих территориях, рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, закрывать школы и детсады на карантин теперь не обязательно – но окончательное решение остается за государственной и региональной комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности.
"В зеленой, желтой и оранжевой зонах карантина, если 50% классов (или групп в детсадах) в конкретной школе пошли на самоизоляцию, то закрывается все учебное заведение", – пояснил Степанов в комментарии для Сніданок з 1+1.
Отменены и жесткие ограничения по перевозкам пассажиров в красной зоне. Правила работы транспорта в карантин – также в юрисдикции государственной и региональной комиссий.
Читайте такжеПочему Украине нельзя закрывать школы на карантин"Есть загруженность коек. Если в регионе заполненность более 75% пять дней подряд, то он переходит в оранжевую зону. Это будет касаться всей области. Изменили также критерий по количеству новых больных. Раньше у нас был четкий показатель, когда происходит переход. Сейчас это будет происходить на уровне города или районов. Если уровень заболеваемости коронавирусом в пять раз превышает средний по Украине в течение 14 дней, то населенный пункт переходит в красную зону", – уточнил Степанов.
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске открывают школы и сады – вопреки красной зоне. Чиновники утверждают, что нарушают закон по просьбе родителей.
Карантин в Украине – последние новости
- Карантин в Украине из-за коронавируса ввели с 11 марта. Ограничительные меры не раз продляли, пока решено, что они будут действовать до 1 ноября.
- В ВОЗ отметили, какая опасность грозит школам при пандемии Covid-19. Школы во время пандемия должны закрываться для учеников в последнюю очередь, считают в организации.
- До того специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро похвалил Швецию за отказ от жесткого карантина.
- Согласно данным Совета нацбезопасности и обороны Украины, на утро 17 сентября, в Украине установлено 166 244 случаев заражения COVID-19. За последние 24 часа на территории страны коронавирус выявили у 3 584 человек – это новый суточный антирекорд.