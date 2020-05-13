УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Вирусолог рассказала, каким должен быть карантин после 22 мая

13 мая 2020, 13:09

Масочного режима следует и далее придерживаться в закрытых помещениях - в магазинах и аптеках, а также в общественном транспорте.

карантин в Украине
Носить маски в общественных нужно будет и после 22 мая, - вирусолог / УНИАН

Продление карантина после 22 мая имеет смысл только в соблюдении масочного режима. Такое мнение в комментарии Главреду озвучила заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского, вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко. 

"Если речь идет о ношении масок в общественных местах, то я бы это рекомендовала, чтобы избежать всплеска заболеваемости, так как при тесном контакте случае заражения все еще возможны", - заявила Мироненко, уточнив, что при соблюдении дистанции с незнакомыми людьми на улице, маску вообще можно не носить, тем более, если есть лёгкий ветер и солнце, которые губят и рассеивают вирус. 

Читайте такжеШмыгаль рассказал, когда в Украине реально отменят карантинПри этом, по мнению вирусолога, масочного режима следует и далее придерживаться в закрытых помещениях - в магазинах и аптеках, а также в общественном транспорте.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о продлении карантина после 22 мая. 

коронавирус карантин в Украине Алла Мироненко вирусолог новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Вирусолог рассказала, каким должен быть карантин после 22 мая». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:38
Кличко рассказал, когда в Киеве запустят трамваи и троллейбусы
13:18
"Будем настаивать": Кличко хочет запустить метро с 25 мая Видео
13:16
Рада одобрила закон о банковской деятельности
13:09
Вирусолог рассказала, каким должен быть карантин после 22 мая
12:58
Быстрый бизнес: после ослабления карантина в Киеве таксисты задрали цены
12:57
"Упс, грех не посмотреть": Даша с Холостяка обнажила ягодицы Фото
12:50
Гороскоп на завтра для всех знаков Зодиака: роковой конфликт и защита добра Видео
12:43
Витренко увольняют из Нафтогаза Видео
12:41
Как будет работать метро в Киеве после карантина: опубликованы правила
12:33
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 13 мая
12:14
Шмыгаль рассказал, когда в Украине реально отменят карантин Видео
12:07
Стоит ли ждать падения курса доллара: аналитик дал прогноз
12:01
Скукота - Dilemma сняли клип в холодильнике на вертикальное видео Видео
12:01
В ВОЗ признали бессилие перед COVID-19 и сделали неутешительный прогноз
11:58
Степанов рассказал, в какие даты стоит ждать ослабления карантина
11:46
ЕБРР спрогнозировал быстрый рост экономики Украины: названо важное условие
11:39
Кара Старбак Трэйс из Крейсера Галактика сыграет в Мандалорце-2 Видео
11:20
Саакашвили разоблачил фейк насчет своей новой работы Видео
11:14
В Украине против гражданки США Ульяны Супрун готовят уголовное дело -  Atlantic Council
11:02
Если все надоело - сериалы на карантин от актрисы Первых ласточек Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять