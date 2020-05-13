Вирусолог рассказала, каким должен быть карантин после 22 мая

Носить маски в общественных нужно будет и после 22 мая, - вирусолог / УНИАН

Продление карантина после 22 мая имеет смысл только в соблюдении масочного режима. Такое мнение в комментарии Главреду озвучила заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского, вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко.

"Если речь идет о ношении масок в общественных местах, то я бы это рекомендовала, чтобы избежать всплеска заболеваемости, так как при тесном контакте случае заражения все еще возможны", - заявила Мироненко, уточнив, что при соблюдении дистанции с незнакомыми людьми на улице, маску вообще можно не носить, тем более, если есть лёгкий ветер и солнце, которые губят и рассеивают вирус.

Читайте такжеШмыгаль рассказал, когда в Украине реально отменят карантинПри этом, по мнению вирусолога, масочного режима следует и далее придерживаться в закрытых помещениях - в магазинах и аптеках, а также в общественном транспорте.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о продлении карантина после 22 мая.