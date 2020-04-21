Карантин в метро: когда украинцев пустят в подземку – названо условие

Карантин продлили - когда запустят метро и ж/д в Украине / Фото pixabay.com

Карантин в Украине продлили – и вероятно, даже не до 12 мая, а дольше. Однако к этому времени уже можно будет говорить об ослаблении карантинных мер, включая возобновление работы метро и железной дороги, уверен врач-инфекционист Владимир Курпита.

По его прогнозам, открыть метро в Украине и запустить ж/д-сообщение можно уже к началу мая – если будет соблюдено одно условие.

"Если через неделю после Пасхи мы не будем видеть существенного повышения количества новых случаев, если их количество будет стабильным, и при условии увеличения возможностей тестирования для украинцев – мы сможем говорить об ослаблении ограничительных мер", – цитирует Курпиту одно из украинских СМИ.

При этом он напомнил, что именно социальное дистанцирование (ради которого и закрыли метро) – одна из самых эффективных мер профилактики распространения коронавируса. И если отказаться от этой меры преждевременно – Украину ждет новый виток пандемии Ковид-19.

Напомним, из-за карантина 39% украинцев испытывают финансовые трудности, а у 45% – нет сбережений. Таковы результаты показала третья волна CATI-опроса, который был проведен социологами компании Research&Branding Group в период с 11 по 17 апреля 2020.