В Минздраве назвали причину продления карантина в Украине

В Украине решили продлить карантин / УНИАН

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак рассказала о ситуации с пандемией коронавируса в Украине и возможном продлении карантина.

По ее словам, через пять-десять дней в Украине может произойти всплеск роста количества случаев инфицирования COVID-19 (украинцы пренебрегли карантином и пошли в церкви на Пасху), что может послужить причиной продления карантина.

"К сожалению, несоблюдение карантина может повлиять на его продление. Потому что мы все четко понимаем, что то, что Украина ввела карантин очень быстро и достаточно жесткие меры карантина позволяет сделать рост заболеваемости не пиковым, а таким достаточно пологим", - подчеркнула она в интервью ТСН.

В то же время она заверила, что в Украине существует резерв коек в стационарах, а также резерв в отделениях интенсивной терапии.

"Каждый из нас должен понимать, что если мы придерживаемся рекомендаций карантина, а это не выдумка, это доказано научными исследованиями, мы сможем сохранить систему здравоохранения, мы сможем сохранить медиков и самое главное - спасти жизни тысяч наших граждан", - добавила Микичак.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал ситуацию вокруг резкого роста количества больных коронавирусом в Украине.

Как известно, в Украине зафиксировано 5 449 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели.