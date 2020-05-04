Мэр Черкасс сделал дерзкий выпад в адрес Зеленского и Авакова

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко / uaportal.com

В ответ на заявления президента Владимира Зеленского и главы МВД Арсена Авакова о привлечении к ответственности местной власти в Черкассах из-за самовольного принятия решения о смягчении карантина, Анатолий Бондаренко заявил, что по факту никакого противоправного решения не принималось.

По его словам, бизнес – в том числе парикмахерские и гипермаркет – Эпицентр - работал и в условиях карантина, а местная власть контролирует ситуацию в городе.

"А что мы можем спровоцировать, если мы открыли парикмахерские, которые и так работали? Давайте будем честно говорить. Это же не секрет, что они работали. Мы открыли небольшие строительные магазины, которые, по моему мнению, ничем не отличаются от Эпицентра. Мы, наоборот, его разгрузили, люди стали больше покупать на открытых площадках. Я считаю, что так мы смягчили ситуацию с заболеваемостью. Открыли парки. Они в основном находятся на берегу Днепра. Они ничем не ограждены - набережная просто переходит в парк. Наши парки похожи на лес. Почему мы должны своим людям запрещать там бывать? Они имеют укреплять иммунитет. Люди сегодня в городе довольны. Ситуация под контролем", - сказал он в интервью LB.UA.

Читайте такжеСмягчение карантина: в Минздраве резко ответили взбунтовавшемуся мэру ЧеркассКроме того, Бондаренко считает, что уголовная ответственность по мотивам смягчения противоэпидемиологических мер в Черкассах ему не грозит.

"Ничего мне не будет. Я уверен. Возможно, разве что по каким-то другим делам, которые сфабрикуют, вытянут из-под стола старые дела. Мне уже об этом говорили", - добавил мэр.

Напоследок он подчеркнул, что глава МВД Аваков после детального ознакомления с ситуацией поменяет свою точку зрения относительно ситуации в Черкассах и лично мэра Бондаренко.

"Понятно, что он (Аваков, - ред.) среагировал как министр. А как он должен реагировать? Думаю, когда ему будут докладывать в деталях дела, он скажет, что городской голова ни при чем", - резюмировал Бондаренко.

Напомним, с пятницы, 1 мая, в Черкассах было принято решение о частичном ослаблении противоэпидемиологических мер. Данное решение противоречит распоряжению Кабмина, который планирует снять карантинные ограничения по всей стране только с 11 мая.

По этому факту правоохранители открыли уголовное дело.

Президент Зеленский и глава МВД Аваков жестко предупредили Бондаренко о серьезной ответственности за такое решение.

Мэр Черкасс, в свою очередь, пообещал оказать сопротивление центральным властям.