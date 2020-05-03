В Черкассах на улицы вывели Нацгвардию и военную технику

На улицах города Черкассы появилась военная техника / Фото: скриншот

В Черкассах вечером 3 мая на улицы внезапно выехала военная техника и автомобили Национальной гвардии.

Видео показал в Facebook руководитель Управления инспектирования Черкасского городского совета Станислав Коломиец.

"Я опубликовал призыв к людям, чтоб те пришли под Главное управление Нацполиции в Черкасской области, где должен был состояться допрос Анатолия Бондаренко и выразили ему свою поддержку. Но допрос отменили, а на улицах появилась техника", - написал Коломиец.

Читайте такжеНах*й карантин: еще один мэр поддержал ЧеркассыПредставитель городской власти показал в ролике военные автомобили на дорогах и продемонстрировал разговор с одним из водителей грузовика. Он утверждает, что Нацгвардия вышла на улицы Черкасс, чтобы патрулировать улицы.

"Один из таких грузовиков я заметил возле моего дома, и поинтересовался у них, в связи с чем такое невиданное ранее усиление? Ответили, что "патрулируют". Эй! Я в Черкассах уже 7 месяцев и КрАЗами мой район не патрулируют!", - написал Коломиец.

Карантин в Черкассах отменили

Как известно, 30 апреля Черкасский городской совет принял решение об ослаблении карантина в городе раньше 11 мая. Местные власти разрешили с 1 мая возобновить работу непродовольственных магазинов, рынков, парков и скверов, а также летних площадок кафе и ресторанов.

Также напомним, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков через Сеть пригрозил властям Черкасс (где депутаты горсовета приняли решение о возобновлении работы некоторых предприятий, которые ранее были закрыты в условиях коронавирусного карантина).

Позже главный санитарно-эпидемиологический врач Черкасской области Людмила Кравченко высказала мнение, что городская власть Черкасс поторопилась с отменой в городе карантина.