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В Черкассах запрещено ослаблять карантин с 11 мая

7 мая 2020, 19:54

Решение принял суд.

карантин в Украине
В Черкассах продлили жесткий карантин / УНИАН

На всей территории Украины с 11 мая начнется послабление карантина, однако это не коснется одного города, потому что карантин в Черкассах отменили местные чиновники.

Как сообщает пресс-служба Черкасского окружного административного суда, инстанция отменила решение Черкасского горисполкома об ослаблении карантина.

"Приостановить действие решения исполнительного комитета Черкасского городского совета от 30.04.2020 г. № 331 "О восстановлении работы объектов торговли, сферы услуг, городских парков, скверов и объектов спортивной инфраструктуры на территории города Черкассы", - говорится в тексте решения суда.

Как известно, Кабинет министров продлил карантин до 22 мая. Однако с 11 мая в Украине позволили ослабить карантинные меры - разрешили посещать скверы, парки, работать стоматологическим кабинетам и нотариусам, летним площадкам кафе и ресторанах. Но Черкассы это послабление не коснется в связи с решением суда.

Карантин в Черкассах отменили

Как известно, 30 апреля Черкасский городской совет принял решение об ослаблении карантина в городе раньше 11 мая. Местные власти разрешили с 1 мая возобновить работу непродовольственных магазинов, рынков, парков и скверов, а также летних площадок кафе и ресторанов.

Также напомним, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков через Сеть пригрозил властям Черкасс (где депутаты горсовета приняли решение о возобновлении работы некоторых предприятий, которые ранее были закрыты в условиях коронавирусного карантина).

Позже главный санитарно-эпидемиологический врач Черкасской области Людмила Кравченко высказала мнение, что городская власть Черкасс поторопилась с отменой в городе карантина.

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