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"Вообще ни копеечки": жители Донецка с трудом выживают в карантин

11 мая 2020, 18:48

Люди жалуются, что и ранее было несладко, а сейчас вообще сущий ад.

Донецк, сепаратисты, флаги
Дончане жалуются на карантин / Reuters

Жители оккупированного РФ Донецка не скрывают, что карантин из-за пандемии коронавируса очень существенно повлиял на их жизнь.

"Осталась без работы, потому что на карантине. В кафе работаю поваром, соответственно, доходов никаких. Доедаем последнюю денежку", - жалуется жительница Донецка в комментарии Радио Свобода.

Другая женщина призналась, что ей выжить помогают родственники, а вот другие с трудом выживают.

"Я россиянка, я отсюда не могу выехать. Если я туда выеду, то мне придется там оставаться 14 дней на карантине. А мне пенсию сюда не перечислили. В смысле мне сюда на карточку не начислили. Я осталась без пенсии, без всего. Тем более, что до пенсионного в Таганрог я дозвониться не могу, там трубку не берут. Я уже Путину писала три письма. Ему на сайт, но пока что ни ответа, ни привета", — призналась журналистам пенсионерка из Донецка.

Еще одна собеседница рассказывает, что раньше было легче, поскольку получали и украинскую пенсию.

"Дочь – врач, муж – юрист. Работают. Доходы уменьшились, потому что мы получали украинскую, как бы то ни было. А сейчас цены аховские, в аптеки нереально зайти", — сказала она.

Люди жалуются по утерю работы, источников доходов, а также на отсутствие заказов и платежеспособных клиентов. Многие рассказывают, что тратят на продукты последние сбережения.

Житель Донецка поделился, что его жена работает на заводе, однако зарплату сейчас не выплачивают. Их семья шокирована безденежьем и безысходностью.

"К 1 мая вообще ни копеечки. Завод машиностроительный, пожалуйста. Моя работа вообще упала полностью. Такси полностью умерло, можно сказать. У людей нет денег, ездить не за что. Жрать не за что. Мать болеет раком. Что делать – непонятно", — добавил мужчина.

Большинство собеседников рассказали журналистам, что существенно за время карантина выросли цены на продукты. Некоторые категории товаров подорожали вдвое и даже больше.

"Очень подорожали. Вот маленькие магазинчики воспользовались тем, что вот этот карантин начался. И если макароны стоили 30 рублей, то сейчас они стали 57 рублей. 20 рублей, ну что это за безобразие. Маски эти шьют в ателье, и 90 рублей штучка, за кусочек тряпочки", — ответила одна из опрошенных.

Напомним, экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо похвастался тем, что 9 мая "его команда" в оккупированном Донецке почтила память погибших во Второй мировой войне.

Ранее Сивохо заявлял, что война на Донбассе не закончится с выводом войск и возвращением оккупированных территорий в состав Украины.

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