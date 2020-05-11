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Польша и Литва открыли границы: кому разрешили въезд

11 мая 2020, 19:44

Некоторые категории населения без проблем могут приезжать в эти страны.

Граница, КПП
Польша и Литва открыли КПП и границы / dpsu.gov.ua

Литва и Польша с 11 мая открыли границы для трудовых мигрантов, студентов и частных предпринимателей.

Как сообщает Delfi, существует обязательное условие - при въезде в страну нужно показать пограничникам документ, подтверждающий цель поездки.

Какие документы нужно предоставить пограничникам:

  • документ о месте работы;

  • бизнес-удостоверения;

  • документ компании;

  • справку из вуза.

Пограничники обязаны тщательно проверить документы и принять решение о пропуске гражданина. Польша и Литва взаимно разрешили людям, которые пересекут границу после 11 мая не проходить 14-дневную изоляцию. Граждане других государств обязаны соблюдать двухнедельный карантин.

Также с 11 мая на польско-литовской границе начало работать большое количество КПП. Литовское правительство решило пропускать в страну всех иностранцев, согласно документам, но лишь поляки освобождены от самоизоляции.

Помимо этого, с 15 мая правительства Латвии, Литвы и Эстонии решили с 15 мая открыть внутренние границы между этими тремя странами.

Напомним, карантин в Европе начали ослаблять – китайский коронавирус атакует страны ЕС уже не так активно.

Как ранее сообщалось, в авиакомпании Международные авиалинии Украины заявили о том, что на работу за границу рейсами МАУ смогут отправиться украинцы, у которых есть трудовая виза, официальное трудоустройство на срок от 3 месяцев и медицинская страховка.

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