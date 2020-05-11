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Европа оживает: Германия, Франция и Германия начали отменять карантин

11 мая 2020, 15:09

С понедельника, 11 мая, страны ЕС начали выходить из жесткого карантина.

Пандемия, коронавирус
В Европе начали отменять карантин / Reuters

Карантин в Европе начали ослаблять – китайский коронавирус атакует страны ЕС уже не так активно.

В частности, с понедельника, 11 мая, в Германии, где официально выявили 171 879 случаев заражения коронавирусом, а число жертв составило 7569, гражданам разрешили встречаться представителям двух домохозяйств (семей). В стране открывают большие магазины, в некоторых регионах - рестораны. Однако и в дальнейшем обязательно надо соблюдать гигиенические правила.

Во Франции, где выявили 176 970 случаев заражения коронавирусом и скончались 26 380 человек с диагнозом Covid-19, людям разрешили выходить на улицу без пропусков. Снимаются ограничения на занятия спортом и прогулки. Магазины восстанавливают работу, но рестораны, бары и кинотеатры пока будут закрыты. При этом правительство рекомендует и дальше продолжать работать из дома, чтобы избежать переполненного общественного транспорта. Обязательными являются и меры гигиены.

В Испании, где коронавирус убил 26621 человека, а число случаев заражения превышает 264 000, впервые почти за две недели снова разрешено выходить на улицу половине 47-миллионного населения страны, но при условии строгого соблюдения социальной дистанции. Ресторанам разрешено возобновить обслуживание клиентов, но в ограниченных количествах и только под открытым небом. В кругу семьи и друзей теперь могут собираться до 10 человек.

В Англии людям, которые не имеют возможности работать удаленно, с 11 мая разрешено вернуться в офисы при условии соблюдения строгих правил гигиены и социальной дистанции, пишет DW.

Читайте такжеЛяшко назвал сроки отмены масочного режима в УкраинеНапомним, в авиакомпании Международные авиалинии Украины заявили о том, что на работу за границу рейсами МАУ смогут отправиться украинцы, у которых есть трудовая виза, официальное трудоустройство на срок от 3 месяцев и медицинская страховка.

В авиакомпании подчеркнули о том, что уже разработали четкий и прозрачный механизм перевозки граждан Украины за границу.

"К перевозке принимаются только официально трудоустроены граждане, выезд которых за границу не является эпидемиологическим риском", — подчеркнули в МАУ.

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