Харьков снова в зеленой зоне: в Минздраве поменяли свое решение

Метро в Харькове закрывать не планируют / metro.kharkov.ua

Харьков исключили из красной зоны карантинных ограничений. Теперь город находится в зеленой зоне. Это означает, что Харькову в ближайшее время вряд ли грозит остановка общественного транспорта и прекращение работы сферы общепита.

Об этом свидетельствуют новые данные интерактивной эпидемиологической карты по состоянию на 7 августа.

Город Харьков больше не значится "красным" на эпидемиологической карте от 7 августа / Минздрав

В пресс-службе Харьковской областной государственной администрации уже заявили, что карта претерпела изменения.

"Карту изменили", - сказали в ОГА.

Окончательный результат должен будет опубликован после того, как завершится заседание комиссии ТЭБ и ЧСЧитайте такжеВ Украине обновили зоны карантина: какие города и районы ждут жесткие ограничения

Отметим, в Министерстве здравоохранения изменили свое решение, судя по всему, после того, как на заседании городского совета мэр Харькова заявил, что работу общественного транспорта в городе останавливать никто не будет.

Не исключено, что 10 августа карту обновят снова, вследствие чего Харьков может снова оказаться в красной зоне.

Напомним, 3 августа вступило в силе решение комиссии ТЭБ и ЧС, вследствие которого Украину разделили по зонам исходя из эпидемиологической ситуации. Решение обещали пересматривать каждые 7 дней.