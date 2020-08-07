В Минздраве рассказали, как Харьков за один день оказался в красной и зеленой зонах

Степанов извинился за техническую ошибку / УНИАН

Данные карты эпидемиологической ситуации в Украине, опубликованные 7 августа, не являются достоверными. Результаты, показанные на ней – результат технической ошибки. Данные, вошедшие в карту, не были заранее утверждены.

Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов в ходе своего брифинга в пятницу, 7 августа.

По его словам, Харьков оказался в красной карантинной зоне только по причине технической ошибки. Все данные он призвал проверять на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины.

"Сегодня произошла техническая ошибка, когда некоторые информационные ресурсы распространили информацию, которую они увидели на Центре общественного здоровья. Там была техническая ошибка одного из работников", - сказал Степанов и принес свои извинения.Читайте такжеКарантин в Украине с 1 августа: какие города попали в красную, оранжевую и желтую зоны

Напомним, в пятницу, 7 августа, Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины опубликовал эпидемиологическую карту, согласно которой Харьков попал в красную зону, что означает введение жестких ограничений в городе.

Мэр Харькова Геннадий Кернес на заседании горсовета успел заявить, что в связи с этим в городе не будет прекращена работа городского транспорта, а карантинные ограничения не ужесточат.Читайте такжеБунтующие областные центры выведут из "красной" зоны карантина: в МОЗ назвали причину

Спустя несколько часов в Минздраве опубликовали новую карту, где Харьков находился уже в зеленой зоне. Данную информацию подтвердили и в пресс-службе Харьковской обладминистрации.