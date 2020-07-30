Ужесточение карантина в Киеве: хотят отменить транспорт и закрыть ТРЦ

Киев оказался на границе желтой и оранжевой зон - чиновник / УНИАН

Динамика заболевания COVID-19 в Киеве показывает, что столица, согласно новым эпидемиологическим критериям Минздрава, с 1 августа может оказаться на пересечении желтой и оранжевой зон. Соответствующее решение будет принято в пятницу, 31 июля.

Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии изданию РБК-Украина.

"Киев окажется на границе - между желтой и оранжевой зонами", - сказал чиновник, отвечая на вопрос о прогнозе противоэпидемиологических ограничений в столице.

В связи с близостью с "красной" зоной, столице грозит и остановка транспорта, ТРЦ и работа кафе и ресторанов.

Согласно новым критериям, Украина с 1 августа по эпидемиологическим показателям делится на четыре зоны – зеленая, желтая, оранжевая и красная. Помимо тех ограничений, который действуют на данный момент, в столице могут ввести дополнительные запреты.

Что могут запретить в Киеве

Посещать дома престарелых, больницы и другие социальные учреждения

Работу развлекательных заведений, заведений сферы общественного питания и ресторанов ночью

Работу фитнес-центров и детских лагерей

Между тем в Киеве пока не планируют запрещать работу общественного транспорта, сферы общепита днем и посещения образовательных учреждений. Эти требования относятся к критериями красной зоны.

Напомним, 30 июля Киев установил антирекорд по показателям заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа COVID-19 заразились 199 жителей столицы.Читайте такжеНовый карантин в Украине с 1 августа: что изменится и какие ждут ограничения

Согласно данным на четверг, 30 июля, на территории Украины зафиксировано 68 794 прецедента заражения COVID-19. За последние сутки в стране установлено 1197 новых случаев заболевания китайским вирусом.