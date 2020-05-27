Смягчение карантина в Киеве: главный санитарный врач опроверг Кличко

Купальный сезон в Киеве задержится / pixabay.com

Главный санитарный врач столицы Олег Рубан прокомментировал ситуацию вокруг смягчения карантина.

По его словам, купальный сезон в Киеве, несмотря на решение КГГА об открытии пляжей с 1 июня, задержится.

По его словам, это связано с тем, что Госпотребслужба и Управление по чрезвычайным ситуациям ведут обследование 14 пляжных зон столицы и по его результатам пляжам должны выдать "санитарный паспорт", без которого их открытие невозможно.

"Все эти мероприятия уже начали, они могут проводиться 7-10 дней. Поэтому можем говорить, что в наиболее перспективном варианте открытие пляжей состоится в 7-10 числах (июня, - ред)", - заявил Рубан в комментарии РБК-Украина.

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Он добавил, что лабораторные испытания воды в водоемах, в частности, в Днепре, то соответствующие замеры будут сделаны позже.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал об ослаблении карантина.

По его словам, с 1 июня по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям города, мы планируем открыть детские сады, спортивные комплексы и залы, фитнес-центры (кроме бассейнов), детско-юношеские спортивные школы, пляжи и зоны отдыха возле водоемов.