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В Киеве готовы снова ужесточить карантин: Кличко объяснил ситуацию

Мэр заявил о многочисленных нарушениях карантинных мер в столице.

10 июля 2020, 14:21
Кличко
Кличко рассказал о закрытии четырех ночных клубов / УНИАН

В Киеве растет количество заражений коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом рестораны, торговые центры, рынки и магазины активно нарушают противоэпидемиологические мероприятия. В случае дальнейшего роста числа заражений столица объявит об ужесточении карантина.

Об этом заявил киевский градоначальник Виталий Кличко в ходе своего брифинга 10 июля.

По его словам, специальная ревизионная комиссия, в состав которой вошли сотрудники Госпродпотребслужбы, полиции и Муниципальной охраны провела ряд проверок 403 объектов, в их числе рынки, ТРЦ, рестораны и магазины. Выяснилось, что в каждом четвертом из них нарушались карантинные нормы.

Также в столице закрыли уже четыре ночных клуба, которые нарушали распоряжения местных властей.Читайте также"В Киеве унялся коронавирус": названы самые "зараженные" районы

"После выявления грубых нарушений специальная комиссия приняла решение о закрытии уже четырех таких заведений. Потому что они, пренебрегая безопасностью посетителей и нарушая правила, работали после двадцать второго часа", - отметил Кличко, добавив, что ночным клубам и различным развлекательным заведениям по-прежнему запрещено работать после 22:00.

Более того, Кличко акцентировал внимание на том, что ситуация с COVID-19 в столице оставляет желать лучшего, поэтому существует вероятность усиления карантина в городе.

"Я не хочу никого пугать. Но, динамика распространения болезни у нас неутешительная. И мы можем снова вернуться к более строгим ограничениям", - подчеркнул Кличко.

По состоянию на 10 июля в Киеве зафиксировано 5 990 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки вирус выявили у 118 жителей столицы.

Напомним, с 6 июля в столице в связи с улучшением ситуации с COVID-19 разрешили ресторанам, театрам и кинотеатрам работать после 22:00.

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