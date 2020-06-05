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Киев откладывает смягчение карантина: Кличко грозит закрыть общественный транспорт

5 июня 2020, 12:44

В Киеве количество больных на 100 тысяч населения - превышает норму на 14,9%.

коронавирус,транспорт
В Киеве могут снова закрыть общественный транспорт / УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что столица не готова к ослаблению карантина.

Как подчеркнул он в ходе онлайн-брифинга, который транслировался в Facebook, решение по работе ресторанов и бассейнов город примет отдельно от страны, после выходных - со следующей недели.

По его словам, в Киеве один из трёх показателей - количество больных на 100 тысяч населения - превышает норму на 14,9%.

"Я понимаю бизнес, я понимаю что ему надо работать - но я не хочу возвращение к карантину!", - отметил мэр.

В то же время Кличко не исключил, что в Киеве может быть принято решение о закрытии общественного транспорта, если пассажиры не будут придерживаться мер безопасности.

"Правительство, как вы знаете, разрешило большинству городов, где показатели в пределах определенных, перейти к следующему этапу послаблений, в частности открыть с 5 июня рестораны, кафе и бассейны. В Киеве сегодня один из трех показателей - по количеству больных на сто тысяч населения - превышает норму, и сегодня составляет 14,9. Поэтому мы не можем рисковать здоровьем людей и вводить еще большие послабления", - добавил Кличко.

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Напомним, 5 июня в Минздраве заявили о том, что 7 областей и Киев не отвечают критериям, которые позволяют работу заведений общественного питания в помещениях.

Как известно, с 5 июня в Украине введен очередной, четвертый этап ослабления карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

В частности, снят запрет на внутренние авиаперелеты, а кафе и ресторанам разрешено принимать посетителей в залах.

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