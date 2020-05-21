Метро в Киеве не откроют с 25 мая: СМИ узнали причину

В Киеве неудовлетворительная статистика с заболеваемостью COVID-19 / УНИАН

В Киеве метрополитен с 25 мая могут не открыть, несмотря на соответствующее обещание мэра Виталия Кличко.

Причиной, почему в Киеве могут не ослабить карантин, является неудовлетворительная статистика случаев заболеваемости COVID-19.

Как пишет РБК-Украина со ссылкой на проинформированный источник, с большой долей вероятности, Кабинет министров не даст добро на открытие метро в Киеве с 25 мая.

"Скорее всего, Кабинет министров не разрешит Киеву открыть метро с понедельника из-за не очень хорошей статистики. В отличие от Харькова и Днепра, где метро собираются открыть", - уточнил собеседник.

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Напомним, ранее Кличко заявил о том, что в Киеве с 23 мая в обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт, а с 25 мая – метрополитен.