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Смягчение карантина: в Киеве общественный транспорт поедет по-новому – КГГА

22 мая 2020, 14:57

Ограничения в наземном общественном транспорте будут эквивалентны количеству посадочных мест.

Метро, карантин
Метро в Украине закрыли из-за карантина / УНИАН

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Анатолий Мондриевский рассказал об особенностях возобновления работы наземного транспорта в Киеве.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, после смягчения карантина в наземном транспорте в Киеве будут действовать ограничения по количеству пассажиров в нем.

"С 12 часов завтрашнего дня (возобновляют работу маршрутки, - ред.). Но при одном нюансе: мы завтра утром проведем заседание комиссии для того, чтоб убедиться, что все показатели в норме и транспорт готов", - сказал он.

В то же время он пояснил, что ограничения в наземном общественном транспорте по количеству пассажиров будут эквивалентны количеству посадочных мест.

Читайте такжеМетро в Киеве не откроют с 25 мая: СМИ узнали причину"Это верхняя планка. Попробуем делать с меньшей загрузкой", - отметил Мондриевский.

Он также рассказал о возможности открытия метрополитена с 25 мая.

Мондриевский подчеркнул, что ограничить количество пассажиров столичной подземки невозможно, однако городская власть будет просить людей из группы риска, в частности пожилых, оставаться дома и не пользоваться транспортом без крайней необходимости.

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Напомним, ранее киевский градоначальник Виталий Кличко попросил правительство разрешить работу общественного транспорта в Киеве.

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