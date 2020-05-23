Открытие метро Киева с 25 мая под вопросом: стала известна причина

Вопрос открытия метро в Киеве решат 25 мая / УНИАН

Возобновление работы метрополитена в Киеве с 25 мая может произойти, если не будут превышены показатели инцидентности — число новых случаев заболевания за определенный период времени.

Как рассказал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, вопрос открытия метро в Киеве городская комиссия должна решить 25 мая.

В комментарии РБК-Украина он подчеркнул, что показатель инцидентности в Киеве на вчерашний день превышал допустимое правительством среднее количество заболеваний - 12 случаев. Это, среди прочего, связано со вспышками заболеваний в интернатах на предыдущей неделе.

Читайте такжеСмягчение карантина: в Киеве общественный транспорт поедет по-новому – КГГА"Поэтому если в Киеве не будет резкого роста числа заболеваний в эти выходные, то, отняв те вспышки, которые произошли неделю назад, Киев сможет выйти на показатель инцидентности, который не превышает 12 случаев на 100 тысяч населения", - сказал Ляшко.

Он добавил, что сегодня утром этот показатель в Киеве был пересчитан с учетом количества тех, кто заболел в пятницу, и составил 11,73. Это позволяет столице переходить ко второму этапу послаблений карантина.

"То есть, по состоянию на сегодня метро могло бы открываться. Но поскольку в целом по стране его разрешено открывать 25 мая, то дальше 25 мая комиссия должна снова собраться и зафиксировать показатель инцидентности, как и все другие показатели. Если 25 мая они будут соответствовать допустимому правительством значению, то они смогут в тот же день запустить метрополитен и открыть детские сады", - резюмировал главный санврач Украины.

Читайте такжеМетро в Киеве не откроют с 25 мая: СМИ узнали причину

Напомним, ранее в Киевском метрополитене прокомментировали ситуацию вокруг подготовки возобновления пассажирских перевозок.