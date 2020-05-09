В Киеве открывают парикмахерские и салоны красоты: правила работы на карантине

Учреждения, расположенные в ТРЦ, пока остаются закрытыми / УНИАН

В Киевской городской госадминистрации рассказали о требованиях к работе учреждений в условиях карантина.

Соответствующие требования к работе учреждений в условиях карантина утверждены распоряжением руководителя работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщили в КГГА.

В частности, опубликованы требования для парикмахерских, салонов красоты и косметологических кабинетов на первом этапе послаблений карантинных противоэпидемических ограничений.

Основные требования для работы парикмахерских, салонов красоты и косметологических кабинетов:

Учреждения будут работать только по предварительной записи;

Внутрь допускаются люди из расчета не более 1 человека на 10 кв. м;

На входах должны быть установлены дозаторы с антисептиком;

Между приемом посетителей они должны соблюдать временной интервал в 15 минут;

Между местами предоставляемых услуг должна быть дистанция 3 метра при расположении рабочих мест параллельными рядами;

Между местами предоставляемых услуг должна быть дистанция 1,8 метра - при расположения рабочих мест по оси;

Между местами предоставляемых услуг должна быть дистанция 0,7 метра - от последнего рабочего места к стене или другой преграде;

Запрещено предоставление услуг без одетых средств индивидуальной защиты - масок и одноразовых перчаток, перчатки необходимо менять после каждого действия (рабочего процесса), которые не связаны между собой;

Учреждения должны соблюдать общие противоэпидемические требования и дезинфекционные мерроприятия: ежедневная термометрия, обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты на 5 дней, организация централизованного сбора использованных масок, перчаток, салфеток и их утилизация и тому подобное;

Дезинфекционные мероприятия должны проводиться каждых два часа рабочего времени. Дезинфекцию контактных поверхностей и инструментов многоразового использования должны проводить после каждого клиента, или при отсутствии посетителей - каждые два часа;

Должны соблюдаться нормативные показатели микроклимата и обеспечить сквозное проветривание помещений;

На входах должен осуществляться санитарный контроль для посетителей, чтобы не допускать лиц с признаками ОРВИ. Клиенты должны быть в масках и ожидать своей очереди за пределами помещений. Учреждения должны обеспечить маркировку расстоянии в 1,5 м для посетителей, ожидающих своей очереди;

Парикмахерские, салоны красоты и косметологические кабинеты должны проинформировать клиентов об установленных ограничениях на своих сайтах, страницах в соцсетях, при проведении записи по телефону или другим способом;

"Обращаем внимание, что на первом этапе послаблений противоэпидемических ограничений откроются салоны красоты, косметологические кабинеты, парикмахерские и другие объекты бытового обслуживания населения в объектах площадью не более 300 кв. м. Учреждения, расположенные в ТРЦ, пока остаются закрытыми (если не имеют отдельного входа с улицы). Все еще закрыты для посещения: бани, SPA салоны, кабинеты массажа (кроме медицинского), тату салоны и т.д.", - добавили в КГГА.

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Напомним, ранее Кабмин продлил карантин до 22 мая, сняв при этом ряд ограничений для бизнеса.