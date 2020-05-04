Кличко назвал дату, когда Киев начнет выходить из карантина

Карантин в Киеве сходит на нет - Кличко назвала дату освобождения / УНИАН

Карантин в Украине продлили до 22 мая – но Киев уже готовится к выходу из карантинного режима. Ослаблять карантинные меры в столице постепенно начинают с 12 мая.

"Киев первый этап плана (как будет выходить из карантина – ред.) обнародовал, и, исходя из эпидемиологической ситуации, мы надеемся вводить его с 12 мая", – заявил мэр Киева Виталий Кличко на сегодняшнем брифинге.

То есть, с одной стороны, будет учитываться эпидемиологическая ситуацию в Киеве – а, с другой, будут взвешиваться экономические и социальные риски, пояснил мэр.

Как сообщалось, на первом этапе ослабления карантина в Киеве планируют разрешить работу небольших магазинов с условием соблюдения масочного режима и определенных условий безопасности. Детальнее читайте в нашем материале Киев оживет после "майских": как будет выходить из карантина столица.

Ранее в Министерстве здравоохранения рассказали о планах по смягчению карантинных мероприятий в Украине. Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, с 5 мая в Украине будет разрешено проведение плановых операций.

Напомним, по состоянию на 4 мая, в Киеве уже 1535 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из них 27 человек – умерли. В целом по Украине на утро 4 мая подтвержден 12 331случай COVID-19. В течение суток было получено +418 уведомлений о новых подтвержденных случаях.