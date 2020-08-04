Стало известно, когда в Киеве будет пересмотрен карантин

Киев может остаться в зеленой зоне даже после пересмотра показателей - чиновник / УНИАН

На данный момент эпидемиологическая ситуация в Киеве соответствует показателям зеленой зоны. По всей вероятности, столица пока не будет переходить на более высокий уровень карантинных требований. Решение по этому вопросу планируют принять 7 августа.

Об этом рассказал начальник Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в комментарии РБК-Украина.

По его словам, на сегодняшний день можно сказать, что столица в ближайшее время останется в зеленой зоне.

"Пока ситуация такова, что в пределах показателей ожидается, что Киев останется в "зеленой" зоне. Точно будем знать в пятницу", - отметил чиновник.Читайте такжеУжесточение карантина в Киеве: хотят отменить транспорт и закрыть ТРЦ

Ранее Рубан объяснил, почему Киев, где ситуация с распространением COVID-19 не является оптимальной, оказался в зеленой зоне. Причиной тому является другой алгоритм, по которому рассматривают эпидемиологическую ситуацию – при расчетах в Киеве не учитываются очаговые случаи вспышек коронавируса в определенных учреждениях.

Согласно данным на 4 августа, в Киеве зафиксировано 8 662 прецедента заболевания COVID-19. За последние сутки коронавирусом заразилось еще 108 жителей столицы. Всего в Украине установлено 74 219 случаев коронавирусной инфекции.

Тем временем Кабмин изменил правила действия адаптивного карантина в Украине в сфере железнодорожных перевозок. Речь идет о высадке и посадке на поезда в районах красной зоны.