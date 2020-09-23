Карантин в Киеве: стало известно, как долго столице светит "оранжевая" зона

В столице скоро увеличится заболеваемость коронавирусом, предупредили в Госпотребслужбе.
Председатель Главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан поделился, что по самым оптимистическим прогнозам столица до марта будет находиться в "оранжевой" карантинной зоне.
В Киеве на следующей неделе может увеличиться заболеваемость коронавирусом Covid-19, рассказал Рубан РБК-Украина.
По его словам, увеличение заболеваемости ожидается из-за того, что студенты приступили к учебе.
"На следующей неделе мы ожидаем увеличение заболеваемости, связанное с тем, что студенты вернулись к учебе, поэтому город Киев будет находиться в "оранжевой" зоне до марта по самым оптимистическим прогнозам", – сказал собеседник.
- Напомним, в Украине в марте из-за коронавируса ввели общенациональный карантин. Позже карантин в Украине стал адаптивным – судьбу ограничительных мер начали решать местные власти.
- После этого нашу страну разделили на четыре карантинные зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную".
- Киев сначала был в "зеленой" зоне, потом попал в "желтую", а позже оказался в "оранжевой". После того, как столица попала в "оранжевую" зону, ограничительные меры были усилены.
- По состоянию на 23 сентября коронавирус в Киеве нашли у 20 тысяч 335 человек, выздоровели 6 тысяч 43 человека, а скончались 330 пациентов.
Автор: Екатерина Присяжнюк