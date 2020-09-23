Карантин в Киеве: стало известно, как долго столице светит "оранжевая" зона

Киев до марта не покинет "оранжевую" карантинную зону, поделился прогнозом Олег Рубан / УНИАН

Председатель Главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан поделился, что по самым оптимистическим прогнозам столица до марта будет находиться в "оранжевой" карантинной зоне.

В Киеве на следующей неделе может увеличиться заболеваемость коронавирусом Covid-19, рассказал Рубан РБК-Украина.

По его словам, увеличение заболеваемости ожидается из-за того, что студенты приступили к учебе.

"На следующей неделе мы ожидаем увеличение заболеваемости, связанное с тем, что студенты вернулись к учебе, поэтому город Киев будет находиться в "оранжевой" зоне до марта по самым оптимистическим прогнозам", – сказал собеседник.