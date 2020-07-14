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Киев может не выйти из карантина до 2022 года

Для того, чтобы завершилась пандемия, должно переболеть коронавирусом 80% населения.

14 июля 2020, 16:56
карантин
В Киеве карантин могут продлевать до 2022 года / УНИАН

Адаптивный карантин в Киеве могут продлевать еще полтора года - до 2022. Однако о внедрении жестокого карантина на данный момент говорить не стоит.

Об этом РБК-Украина сообщил глава Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан.

"Могут (продлевать - ред.) и это не только в Киеве, а во всем мире. Эпидемически подтвержденные данные, что каждый возбудитель, который сформировался в мире, циркулирует до своего нивелирования, то есть к уничтожению - 1,5 года. Ограничительные меры и меры защиты могут продолжать весь этот период", - сказал Рубан.

По его словам, для того, чтобы завершилась пандемия, должно переболеть коронавирусом 80% населения. Он также отметил, что в ближайшее время вакцина не предвидится.

"Вероятность усиления карантина в Киеве - у нас стабильно высокие показатели заболевания. С эпидемической точки зрения данное заболевание будет продолжаться еще три сезона, как продолжалось и пандемический грипп - фактически к формированию коллективного иммунитета на уровне 50-70%. Три сезона это полтора года", - заявил Рубан.

По его словам, через полтора года коронавирус будет также циркулировать в Украине, но население будет переносить его как обычную простуду.

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Отметим, в понедельник, 13 июля, в Киеве китайский коронавирус Covid-19 диагностировали у 112 человек.

Всего в Киеве инфицированы 6 350 человек. 125 жителей Киева с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались.

Читайте такжеКарантин в Украине собрались продлить – новые сроки и мерыНапомним, ранее сообщалось, ужесточение карантина и приостановка работы экономики могут привести к катастрофическим последствиям.

Об этом рассказала исполняющая обязанности главы Нацбанка Екатерина Рожкова в интервью информагентству Интерфакс-Украина.

По словам чиновницы, до определенного момента экономика могла работать в ограниченном режиме, однако в дальнейшем это может привести к весьма негативным последствиям, что можно увидеть на примерах других государств.

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