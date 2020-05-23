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У Кличко заговорили о срыве открытия метро 25 мая: названо условие

23 мая 2020, 17:00

Владимир Бондаренко рассказал о ситуации с подготовкой открытия метро в Киеве.

Метро, Дворец спорта
В Киеве метро может не открыться 25 мая / Prm.ua

Советник Киевского городского председателя, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко рассказал о ситуации с подготовкой открытия метро с 25 мая.

По его словам, если ситуация с уровнем заболеваемости коронавирусом не ухудшится, то комиссия не будет проводить отдельное заседание по вопросу возобновления работы метро, пишет РБК-Украина.

Он напомнил, что столичная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС сегодня приняла решение о запуске метрополитена с 25 мая потому что показатели на сегодняшний день позволяют это сделать.

"Однако показатели заболеваемости мы отслеживаем в режиме реального времени и можем оперативно реагировать на изменения. Если ситуация усложнится, город будет принимать соответствующие решения. Если же уровень заболеваемости, как и по состоянию на сейчас, будет позволять открыть метро, мы сделаем это, руководствуясь решением комиссии ТЭБ и ЧС, которое было принято сегодня (23 мая - ред.)", - добавил Бондаренко.

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Напомним, ранее в Киевском метрополитене прокомментировали ситуацию вокруг подготовки возобновления пассажирских перевозок.

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