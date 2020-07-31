В Минздраве рассказали, как Киев оказался в зеленой зоне карантина

В Киеве не учитывают при определении эпидемситуации вспышки COVID-19 в общежитиях и других учреждениях / УНИАН

Несмотря на рост числа прецедентов COVID-19 в Киеве, столица попала в зеленую зону при разделении регионов по карантинным зонам. Причиной тому является иная, в отличие от других областей, форма определения эпидемиологической ситуации.

Об этом заявил начальник Госпродпотребслужбы в столице Олег Рубан в комментарии РБК-Украина.

По его словам, расчеты по эпидемситуации в Киеве определяются на основании постановления правительства. Однако отдельные очаговые прецеденты не учитываются.

"Если мы посмотрим показатели Кабинета министров, то они (показатели Киева) находятся в пределах желтой зоны, но если исключить "очаговые" случаи - вспышки в общежитиях и других учреждениях, то город Киев попадает в зеленую зону", - заверил Рубан.Читайте такжеНазваны новые правила карантина в Украине, которые стартуют завтра

Главное решение о том, соответствует ли украинская столица критериям режима противоэпидемиологических мер, принимает Минздрав.

Добавим, в пятницу, 31 июля, правительство продемонстрировало список регионов, которые вошли в красную, оранжевую и желтую зоны карантина.

Напомним, 22 июля Кабмин продлил адаптивный карантин на территории Украины. Исходя из эпидемиологической ситуации, регионы разделили по зонам. Принимать решение об ужесточении или ослаблении противокоронавирусных мер будут локально.