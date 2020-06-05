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Кличко рассказал, как в Киеве будут закрывать двери в метро в часы пик

5 июня 2020, 13:25

Количество пассажиров увеличилось на 5 станциях киевского метрополитена.

Метро
В киевском метро увеличилось количество пассажиров / УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко призывает пользоваться общественным транспортом только при острой необходимости и не пренебрегать правилами защиты от коронавируса.

Как подчеркнул он во время онлайн-брифинга, трансляция которого проходила в Facebook, в столице значительно возросло количество пассажиров общественного транспорта - как наземного, так и метро - по сравнению с первыми днями его работы после ослабления карантина.

"Увеличился за последние дни пассажиропоток в метро. Он уже составляет почти 800 тысяч пассажиров ежедневно. Напомню, сначала, после возобновления работы, метро перевозило в среднем до 500 тысяч человек. То есть, риск заразиться в транспорте - увеличивается", - заявил Кличко.

Он напомнил, чтобы не допускать большого скопления людей, в метро в часы пик ограничивают вход на некоторые станции, не закрывают, а ограничивают - когда станция работает на одну или две двери на вход.

Читайте такжеКиевское метро выложило список станций, что закрывают на вход"На сегодняшний день количество пассажиров увеличилось на 5 станциях метрополитена. Поэтому они - под особым контролем. Это станции Житомирская , Святошин, Черниговская, Лесная и Почайна. Именно на них растет пассажиропоток в последние дни", - сказал Кличко.

Также по его словам, увеличился и пассажиропоток в наземном общественном транспорте.

"Если в первые дни после возобновления работы наземный общественный транспорт перевозил не более 200 тысяч пассажиров, то, например, вчера эта цифра составляла 575 тысяч человек. Ежедневно на маршруты выходят 350 автобусов, почти 330 троллейбусов и более 260 трамваев коммунального предприятия Киевпастранс. Работают и частные перевозчики", - сообщил мэр столицы.

По его словам, работники транспорта заявляют, что пассажиры начинают расслабляться - не все заходят в общественный транспорт в масках, или же, зайдя, снимают их.

"Я призываю всех, во-первых, пользоваться общественным транспортом только при острой необходимости. И второе - не пренебрегать правилами! Иначе это приведет к всплеску заболевания и возвращению к ограничениям! Помните об этом", - подчеркнул Кличко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев не готов к ослаблению карантина. Решение по работе ресторанов и бассейнов город примет позднее.

Виталий Кличко карантин в Украине метро новости Киева коронавирус в Киеве
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