"Запустимся с 25-го": в метро Киева рассказали о судьбе проездных на март и апрель

В Киеве метро готово возобновить перевозки / УНИАН

В коммунальном предприятии Киевский метрополитен рассказали о возможности возобновления пассажирских перевозок с 25 мая.

По словам заместителя начальника Киевского метрополитена Натальи Макогон, после принятия соответствующего решения метрополитен сразу готов возобновить работу.

"Если нам разрешат с 25 (мая), то мы соответственно запустимся с 25", - сказала она в комментарии Ukranews.com.

Она пояснила, что отрабатывается юридический механизм компенсации пассажирам, у которых остались проездные билеты на март или апрель, при этом вопрос о получении компенсации будет решен к возобновлению работы метро.

"Те, у кого зеленые карточки, смогут использовать свои поездки, те, у кого есть жетоны, смогут использовать их некоторое время", - добавила Макогон.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабмину и предложил с 25 мая разрешить возобновить работу столичного метро в обычном режиме.

Позднее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что ведомство дает разрешение на открытие метро Киева в конце мая, если это позволят сделать эпидемиологические показатели.