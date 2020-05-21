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Дистанция и маски с перчатками: в метро Киева анонсировали возобновление работы

21 мая 2020, 09:52

В метро надеются на "мощную поддержку полиции".

Метро Киева
В подземке готовы работать в обычном режиме / Корреспондент

В Киевском метрополитене прокомментировали ситуацию вокруг подготовки возобновления пассажирских перевозок.

Как рассказала советник начальника КП Киевский метрополитен Наталья Макогон, в подземке готовы открыться и работать в обычном режиме.

По ее словам, пассажиры в метро должны будут строго соблюдать дистанцию в полтора метра, носить защитные маски и перчатки, соблюдать все меры предосторожности.

"На станциях, перронах и возле касс мы уже нанесли специальную разметку, чтобы люди держались друг от друга на безопасном расстоянии. Будем максимально информировать пассажиров о мерах безопасности в метро всеми имеющимися каналами, в том числе и аудиозаписями. Мы готовы возобновить работу метрополитена и принимать пассажиров. Надеемся также на мощную поддержку полиции в вопросе соблюдения пассажирами масочного режима", - рассказала она Сегодня.

В то же время Макогон добавила, что в метро пока не знают, будут ли ограничения на вход в вагоны и ждут официальных документов со всеми требованиями, которые транспортники готовы выполнять.

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Напомним, накануне Кабинет министров рассмотрел вопрос о смягчении карантина в Украине. Решением правительства в стране постепенно будет возобновляться работа городского общественного транспорта, гостиниц, а также дошкольных образовательных учреждений.

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