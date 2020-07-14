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Карантин в Киеве продлится 1,5 года - Госпродпотребслужба

Ни о каких послаблениях карантина говорить пока нельзя.

14 июля 2020, 13:36
киев,карантин,погода
Карантин в Киеве продлиться полтора года / УНИАН

Коронавирус не оставляет в покое столицу Украины. Именно поэтому адаптивный карантин в Киеве будет продлен. Глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан заявил, что при нынешних показателях заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 карантин может продлиться еще 1,5 года.

Об этом Рубан рассказал в комментарии Сегодня.

"Ни о каких послаблениях карантина говорить пока не приходиться. На какой срок будет продлен адаптивный карантин после 31 июля, зависит от уровня заболеваемости. Те цифры, которые мы видим и анализируем сегодня – не радуют. При таких показателях в адаптивном карантине мы будем находиться ближайшие полтора года", - сказал он.

По словам чиновника, бизнес продолжит работать в карантин, однако необходимо разработать порядок для деятельности каждого бизнеса. Также необходимо усилить контроль за группой риска и продлить масочный режим. Горожане же должны соблюдать дистанцию и регулярно мыть руки.

Отметим, в понедельник, 13 июля, в Киеве китайский коронавирус Covid-19 диагностировали у 112 человек.

Всего в Киеве инфицированы 6 350 человек. 125 жителей Киева с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались.

Читайте такжеКарантин в Украине собрались продлить – новые сроки и мерыНапомним, ранее советник главного санврача Украины Виктора Ляшко – Мария Иваник – сообщила, что продление карантина в нашей стране, введенного для борьбы с распространением китайского коронавируса Covid-19, Кабмин рассмотрит на следующей неделе.

По ее словам, на заседании Кабмина также, в частности, рассмотрят вопрос работы стадионов.

"На следующей неделе, во вторник, будет заседание Кабмина, на котором будет рассматриваться вопрос о продлении карантина, условия, которые будут… ", – сообщила Иваник.

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