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Налетай: в Киеве открыли ТРЦ и продуктовые ярмарки

30 мая 2020, 14:26

Городские власти разрешили с 30 мая открыть ТРЦ, но без работы развлекательных зон и детских игровых комнат.

карантин
В Украине открыли ТРЦ / УНИАН

Карантин в Украине из-за пандемии коронавируса продлили до 22 июня. Но в рамках ослабления карантина в Киеве с 30 мая открылись торгово-развлекательные центры. Также в столице возобновились продуктовые ярмарки.

Решение об открытии ТРЦ на этой неделе приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева.

Городские власти разрешили с 30 мая открыть ТРЦ, но без работы развлекательных зон и детских игровых комнат. При этом торговые центры обязательно должны придерживаться основных санитарных норм и регламентов:

  • пункты температурного контроля и санитайзеры на входах в ТРЦ;
  • работа персонала и допуск посетителей только при наличии защитных масок;
  • регулярная дезинфекция помещений и санитарная обработка;
  • разметка для соблюдения дистанции в местах возможного скопления.

Кроме того, уже с этой недели разрешена работа сельскохозяйственных ярмарок, первые из них открылись еще 26 мая. На них также распространяются карантинные ограничения:

  • торговые точки должны находиться на расстоянии не менее 3 метров друг от друга;
  • реализация продукции только одного направления на каждой торговой точке;
  • защитные экраны между продавцами и покупателями.

Покупателей ждут скидки в ТРЦ

Добавим, что опыт других городов, где после карантина уже открылись ТРЦ, показывает, что в первую неделю после старта работы магазинов покупателей могут ждать скидки до 50-70%. Об этом рассказал глава Украинского совета торговых центров Максим Гаврюшин, передают Факты.

"Первая неделя будет неплохая, потому что есть отложенный спрос, и люди активно шли в магазины. Был высокий средний чек, была высокая конверсия. Практически все, кто приходил в ТРЦ, были покупателями. В первые дни арендаторы показывали +200%, +300% к аналогичному дню в прошлом году" — сказал эксперт.

Читайте такжеВ Киеве нашли новый очаг коронавируса: есть жертваНапомним, ранее Кабинет министров на внеочередном заседании по инициативе Минздрава для некоторых людей ослабил карантин, введенный для предотвращения распространения китайского коронавируса Covid-19.

Правительство, в частности, ослабило карантин для людей в возрасте старше 60 лет, которые являются представителями спортивных клубов или тренерско-преподавательского персонала, сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

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