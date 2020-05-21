В Киеве открывают метро и школы с детсадами: Кличко назвал даты

С 25 мая в Киеве возобновят работу метрополитена / УНИАН

В Киеве с 23 мая в обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт, а с 25 мая – метрополитен, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"С соблюдением всех норм и регламентов в Киеве с 23 мая в обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт (автобус, трамвай, троллейбус). Начнут работу магазины площадью до 1000 кв. м. Откроются спортивные и детские площадки в парках, скверах, на придомовых территориях", - подчеркнул он в ходе онлайн-брифинга.

Кличко отметил, что с 25 мая в Киеве возобновят работу метрополитена, а также откроются промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки.

"Решение, о дате открытия крупных торговых центров мы примем отдельно. После того, как метро возобновит работу", - отметил мэр Киева.

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По его словам, с 1 июня в столице начнут работать: детские сады и школы для выпускников 11-х классов, которые будут сдавать ВНО; учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов; возобновят работу детско-юношеские спортивные школы, спорткомплексы, спортзалы и фитнес-центры (без работы бассейнов), откроют зоны отдыха и пляжи у водоемов.

Напомним, накануне Кабинет министров рассмотрел вопрос о смягчении карантина в Украине. Решением правительства в стране постепенно будет возобновляться работа городского общественного транспорта, гостиниц, а также дошкольных образовательных учреждений.