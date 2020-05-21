УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

В Киеве открывают метро и школы с детсадами: Кличко назвал даты

21 мая 2020, 12:46

С 25 мая в Киеве возобновят работу метрополитена.

Метро,Киев
С 25 мая в Киеве возобновят работу метрополитена / УНИАН

В Киеве с 23 мая в обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт, а с 25 мая – метрополитен, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"С соблюдением всех норм и регламентов в Киеве с 23 мая в обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт (автобус, трамвай, троллейбус). Начнут работу магазины площадью до 1000 кв. м. Откроются спортивные и детские площадки в парках, скверах, на придомовых территориях", - подчеркнул он в ходе онлайн-брифинга.

Кличко отметил, что с 25 мая в Киеве возобновят работу метрополитена, а также откроются промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки.

"Решение, о дате открытия крупных торговых центров мы примем отдельно. После того, как метро возобновит работу", - отметил мэр Киева.

Читайте такжеДистанция и маски с перчатками: в метро Киева анонсировали возобновление работы

По его словам, с 1 июня в столице начнут работать: детские сады и школы для выпускников 11-х классов, которые будут сдавать ВНО; учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов; возобновят работу детско-юношеские спортивные школы, спорткомплексы, спортзалы и фитнес-центры (без работы бассейнов), откроют зоны отдыха и пляжи у водоемов.

Напомним, накануне Кабинет министров рассмотрел вопрос о смягчении карантина в Украине. Решением правительства в стране постепенно будет возобновляться работа городского общественного транспорта, гостиниц, а также дошкольных образовательных учреждений.

Сейчас вы просматриваете новость «В Киеве открывают метро и школы с детсадами: Кличко назвал даты». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:39
Что ждет школьников с сентября: в Минобразования озвучили планы
13:26
В Украине объявили призыв резервистов: кого ждут в ВСУ
13:11
День вышиванки - украинские звезды показали свои вышиванки Фото
12:59
Главарь "ДНР" подписал новый "указ": украинцев заставят получить документ боевиков
12:46
В Киеве открывают метро и школы с детсадами: Кличко назвал даты
12:45
Наглый грабеж украинцев: как "пленки Деркача" вскрыли игры Порошенко с тарифами мнение
12:19
Вознесение Господне 2020 – дата праздника и запреты дня
12:17
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 21 мая
12:09
"Собаке не повезло": Малюська нелепо оправдал продажу животных с аукциона
12:09
В Кабмине сделали новое заявление о сценариях возвращения Донбасса
12:04
В Украине возобновятся железнодорожные перевозки: названа дата
12:03
Хороший, плохой и немертвый: Динклейдж и Момоа обыграют историю Ван Хельсинга
11:47
Путинские "партнеры" ожидают начала распада РФ со дня на день мнение
11:37
В Украине "лег" интернет от Киевстара: что известно о масштабном сбое
11:33
Опасные заявления Зеленского: в США жестко предупредили Украину из-за "пленок Деркача"
11:26
Настоящее Фраголино впервые в Украине новости компании
11:20
Беременная Alyosha назначила график концертов на 2020 год
11:01
Комик против медика: в Голосе рассказали о кандидате в мэры Киева
10:52
"Не хотелки бабы Маши": Комаровский рассказал, как защитить детей от COVID-19 в детсадах Видео
10:33
Зеленского пытаются припереть к стенке с помощью "пленок Деркача" мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять