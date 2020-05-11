Киев смягчает карантин: в городе увеличат количество рейсов общественного транспорта

В Киеве с 12 мая увеличат количество рейсов общественного транспорта / УНИАН

Карантин в Украине продлили до 22 мая, а с 12 числа Киев начнет ослаблять ограничения и увеличит количество рейсов общественного транспорта.

Как заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Александр Густелев, со вторника, 12 мая, в столице Украины увеличат количество отдельных рейсов общественного транспорта.

Чиновник уточнил, что будут запущены дополнительные рейсы из жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое. Но транспортом можно воспользоваться только при наличии спецбилетов.

"Как и планировалось, с ослаблением карантинных мероприятий в Киеве будет увеличено количество маршрутов наземного общественного транспорта. Так, с 12 мая будут запущены дополнительные рейсы общественного транспорта из жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое. В режиме спецрейсов будут курсировать автобусный маршрут № 20 "Жилой массив Корчеватое - станция метро "Площадь Льва Толстого", автобусный маршрут № 33Т "ДВРЗ - станция метро "Черниговская" и троллейбусный маршрут № 37-А "станция метро "Лесная" - ул. Николая Закревского. Поликлиника". Проезд в транспорте будет происходить при наличии спецбилетов и средств индивидуальной защиты", - сказал Густелев, сообщили в пресс-службе КГГА.

Отметим, по состоянию на 11 мая в столице уже 1871 подтвержденный случай заболевания COVID-19. За последние сутки добавились еще +66 новых зараженных, из них шестеро – медики.

Читайте такжеЛяшко назвал сроки отмены масочного режима в УкраинеНапомним, ранее столичный мэр Виталий Кличко назвал ситуацию с коронавирусом в городе "непростой" и намекнул на более суровый карантин в Киеве.

"Если динамика заболевания будет так расти, любые послабления будут нелогичными и могут привести к инфекционному взрыву. И тогда придется вводить более строгий карантин", - сказал он.