Карантин в Киеве: в столице "закручивают гайки"

В Киеве будут тщательнее контролировать соблюдение карантина, сообщил мэр / УНИАН

В Киеве усилят контроль за соблюдением карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, в общественном коммунальном транспорте.

В метро столицы усилят контроль за соблюдением масочного режима, рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, который транслировал в YouTube Телеканал Київ.

Градоначальник добавил, что к контролю за соблюдением масочного режима будет привлечена Муниципальная охрана.

Кличко подчеркнул, что в метро Киеве нельзя будет попасть без масок.

"…Если в наземном транспорте сейчас больше дисциплины, и пассажиры, в основном, придерживаются масочного режима, то в метрополитене многие пренебрегают правилами безопасности. Поэтому мы, силами Муниципальной охраны, усиливаем контроль….", – сказал мэр.