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Карантин в Киеве: в столице "закручивают гайки"

4 ноября 2020, 14:54

В Киеве к контролю за соблюдением карантинных мер привлекут Муниципальную охрану.

Мэр сообщил, что в Киеве будут тщательнее контролировать соблюдение карантина – Карантин Киев новости
В Киеве будут тщательнее контролировать соблюдение карантина, сообщил мэр / УНИАН

В Киеве усилят контроль за соблюдением карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, в общественном коммунальном транспорте.

В метро столицы усилят контроль за соблюдением масочного режима, рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, который транслировал в YouTube Телеканал Київ.

Градоначальник добавил, что к контролю за соблюдением масочного режима будет привлечена Муниципальная охрана.

Кличко подчеркнул, что в метро Киеве нельзя будет попасть без масок.

"…Если в наземном транспорте сейчас больше дисциплины, и пассажиры, в основном, придерживаются масочного режима, то в метрополитене многие пренебрегают правилами безопасности. Поэтому мы, силами Муниципальной охраны, усиливаем контроль….", – сказал мэр.

  • Напомним, в марте из-за COVID-19 была объявлена пандемия. В Украине с 11 марта начался общенациональный карантин. Позже карантин стал адаптивным – решение судьбы ограничительных мер доверили местным властям. После этого страну поделили на карантинные зоны.
  • В Украине есть четыре зоны карантина – зеленая, желтая, оранжевая и красная. Киев сначала был в зеленой зоне, потом оказался желтой, а после этого переместился в оранжевую.
  • Начальник главного управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан предупредил, что столица может оказаться в красной зоне.
  • В Киеве по состоянию на утро 4 ноября нашли 40 тысяч 390 инфицированных коронавирусом, выздоровели 13 тысяч 421 пациент, а скончались 816 заболевших. За сутки вирус диагностирован у 856 человек – это новый антирекорд.
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