Скандал в Киеве: журналисты показали тусовки в ночных клубах без масок и дистанции

В ночных клубах столицы настоящее столпотворение / nua.in.ua

В Киеве после первого этапа ослабления карантина уже открылись некоторые ночные клубы. Причем в Сети обратили внимание на то, что многие посетители не соблюдают противоэпидемические правила.

В одном из самых дорогих развлекательных комплексов столицы журналисты ТСН увидели настоящее столпотворение.

Подчеркивается, что в фойе ресторана всех посетителей встречают охранники в масках и перчатках. Температурный скрининг - обязателен. Впрочем, количество людей в клубе, как во времена до карантина: в маске – никого, расстояние между гостями иногда сантиметров пять. Они танцуют, пьют коктейли из стеклянной посуды и делают селфи.

Читайте такжеУ Зеленского назвали ключевое условие нового этапа ослабления карантинаВ помещении воздух пытаются освежить вентиляторы. Антисептики есть только на входе у охранников и на рецепции. В уборных – нет. Менеджер клуба по телефону оправдывается.

"Внизу при входе антисептик. Общедоступные антисептики на каждом столе стоят, в туалетах есть антисептики. Помещение проветривается, возле сцены двери были открыты, окна были раздвинуты, открытые", - говорит Александр Григоренко.

В другом клубе в центре столицы летом на площадке под навесом не протолкнуться. Этой ночью здесь не наберется и двух десятков. На входе есть антисептик. Маски по желанию, но гости заведения без них.

В одном из старейших и самых популярных караоке клубов столицы также есть летняя терраса, но плохая погода и здесь мешает открыть окна. Людей совсем мало. Официант без маски и перчаток сразу предлагает бесконтактное меню и маски.

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Как известно, в Украине 4 мая продлили введенный из-за распространения коронавируса карантин до 22 мая, однако решили снять ряд запретов, начиная с 11 мая.