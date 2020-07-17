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Ужесточение карантина в Киевской области с 17 июля: что запретили

В Киевской области усиливают контроль над соблюдением карантинных мер.

17 июля 2020, 08:40
Карантин, самоизоляция
В Киевской области не только ужесточают карантин, но и усиливают контроль за соблюдением мер / УНИАН

Киевская область ужесточает противоэпидемиологические меры. В регионе ограничивают проведение общественных мероприятий, работу заведений сферы общепита и развлекательных заведений и усиливают контроль над пассажирскими перевозками.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской обладминистрации.

Соответствующее решение приняла местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с учетом статистических данных по распространению COVID-19 в области.

Меры вступают в силу в пятницу, 17 июля.

Список основных карантинных ограничений

  • В области ограничивается проведение различных массовых мероприятий. В местах проведения культурных, развлекательных, спортивных, религиозных и других общественных мероприятий места для сидения должны быть заполнены менее чем на 50%. Социальная дистанция должна составлять 5 квадратных метров.
  • Кафе, рестораны и развлекательные заведения будут закрыты с 23:00 до 07:00
  • В регионе усиливается контроль властей за соблюдением карантинных мер в сфере пассажирских перевозок, заведениях общепита и ночных клубахЧитайте такжеКаким будет карантин в Украине: в Минздраве рассказали об изменениях

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что карантин на территории страны нужно продлевать не более чем на один месяц. Однако все будет зависеть от масштабов распространения коронавирусной инфекции.

В НБУ также предупредили власти об опасности введения жестких противокоронавирусных мер для украинской экономики.

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