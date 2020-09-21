Карантин в красной зоне с 22 сентября: какие ждут ограничения

Ограничения вступают в силу во вторник, 22 сентября / УНИАН

В областях, городах и районах Украины, где установлены ограничения красной эпидемзоны, не будет работать общественный городской и пригородный транспорт. Запрещено также посещение заведений развлекательной сферы и общепита. Однако будут работать магазины, автозаправки, а также социальные учреждения.

Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на решение комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

В частности, Госкомиссия в ходе своего внеочередного заседания установила ряд ограничений для регионов красной зоны с учетом предложений региональных комиссий. Ограничения вступят в силу с 22 сентября.

Что запрещено в красной зоне

Перевозка пассажиров автомобильным, железнодорожным и городским транспортом. Легковые транспортные средства могут перевозить до 5 человек. Ограничение не касается детей до 14 лет.

Запрещается перевозка пассажиров междугородним, межобластным, пригородным и внутриобластным транспортом.

Кафе, ресторанам, кинотеатрам, ТРЦ, учреждениям торгового и бытового обслуживания запрещено принимать клиентов.

Что разрешено

Торговля продуктами питания, лекарствами и бытовыми товарами

Деятельность банков и страховых компаний

Работа автозаправок и станций технического обслуживания

Ветеринарная и медицинская практика

Работа почты, салонов по ремонту компьютерной и другой техники

Подчеркивается, что в Славуте и Волочисском районе Хмельничины, Каневе Черкасской области, а также Герцаевском и Кельменецком районах Черновицкой области дети могут ходить школу, но не должны посещать детские сады.Читайте такжеВ Украине все школы и детсады закроют на карантин: эксперт назвал причину