Карантин в красной зоне с 22 сентября: какие ждут ограничения

В красной зоне не будет работать общественный транспорт.
В областях, городах и районах Украины, где установлены ограничения красной эпидемзоны, не будет работать общественный городской и пригородный транспорт. Запрещено также посещение заведений развлекательной сферы и общепита. Однако будут работать магазины, автозаправки, а также социальные учреждения.
Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на решение комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
В частности, Госкомиссия в ходе своего внеочередного заседания установила ряд ограничений для регионов красной зоны с учетом предложений региональных комиссий. Ограничения вступят в силу с 22 сентября.
Что запрещено в красной зоне
- Перевозка пассажиров автомобильным, железнодорожным и городским транспортом. Легковые транспортные средства могут перевозить до 5 человек. Ограничение не касается детей до 14 лет.
- Запрещается перевозка пассажиров междугородним, межобластным, пригородным и внутриобластным транспортом.
- Кафе, ресторанам, кинотеатрам, ТРЦ, учреждениям торгового и бытового обслуживания запрещено принимать клиентов.
Что разрешено
- Торговля продуктами питания, лекарствами и бытовыми товарами
- Деятельность банков и страховых компаний
- Работа автозаправок и станций технического обслуживания
- Ветеринарная и медицинская практика
- Работа почты, салонов по ремонту компьютерной и другой техники
Подчеркивается, что в Славуте и Волочисском районе Хмельничины, Каневе Черкасской области, а также Герцаевском и Кельменецком районах Черновицкой области дети могут ходить школу, но не должны посещать детские сады.Читайте такжеВ Украине все школы и детсады закроют на карантин: эксперт назвал причину
- Напомним, в понедельник, 21 сентября, на территории Украины вступило в силу новое разделение на эпидемиологические зоны карантина. Список районов красной зоны сократился – ни одного областного центра в нем уже нет.
- Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что теперь ограничения в красной зоне будут регулироваться комиссией ТЭБ и ЧС с привлечением для консультации региональных комиссий.
- Карантин в Украине 26 августа был продлен до 1 ноября. Правительство приняло соответствующее решение по причине роста заболеваемости коронавирусом в стране.
- В Минздраве не исключают, что в Украине снова могут ввести жесткий карантин в том случае, если больничные койки, предназначенные для пациентов с COVID-19, будут существенно переполнены.