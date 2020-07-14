МИД: Украинцев начали пускать еще в две страны – теперь их 25

Карантин в мире 2020 - новые страны, куда украинцев пускают / 1zoom.ru

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уточнил, в какие страны разрешен въезд украинцам во время карантина из-за коронавируса 2020. В частности, за прошедшую неделю перечень пополнили две страны – теперь это всего 25 государств.

Украинцам дополнительно разрешили путешествовать в Ливан и на Багамские острова, поведал Кулеба в ходе сегодняшнего онлайн-брифинга. При этом чиновник подчеркнул, что гражданам Украины стоит воздержаться от поездок за границу без крайней на то необходимости.

Читайте такжеПопасть в Евросоюз с 14 июля: Кулеба рассказал, к чему готовиться украинцам"На прошлом брифинге я объявил 23 страны, в которые могли поехать украинцы. Сейчас таких стран стало 25. Добавились Багамские острова. Согласен, очень отдаленная точка, хотя и привлекательная для туризма. И Ливан. Менее популярное направление среди украинских туристов, хотя страна чрезвычайно интересная", – рассказал глава МИД.

Въезд в Ливан разрешен лишь при наличии отрицательного теста на COVID-19 (нужно делать за 96 часов до прилета в страну) – через пункт пропуска международного аэропорта Бейрута. По прилету делают еще один, новый, тест на коронавирус. Стоимость теста входит в стоимость авиабилета.

Въезд на Багамы разрешают также при условии наличия теста, который сделан в течение последних 10 дней.

Также Кулеба рассказал об изменениях в рейтинге самых популярных среди украинцев стран (судя по количеству просмотров на сайте украинского МИД). На первое место вышла Венгрия. На второй позиции оказалась Турция, а на третьей – Россия. За ними следуют Польша и Германия.

Напомним, украинские граждане ранее уже могли въехать в 23 страны. Этот перечень включает и государства, куда необходима виза.

В перечень стран входят: Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Бурунди, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Сейшельские острова.

Читайте такжеОтдых на море 2020: в какие страны и когда могут попасть украинцыРанее в МИД показали онлайн-карту, куда туристы из Украины могут отправиться на отдых. Постоянно обновляющаяся карта позволит путешественникам детализировать всю информацию перед возможной поездкой.