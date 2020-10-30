Карантин в регионах будут устанавливать по новому принципу – Немчинов

Карантин в Украине - зоны будут определять по-новому / УНИАН

Министерство здравоохранения и правительство рассматривают возможность поменять светофорный принцип карантинного зонирования на новый.

"В принципе, так, как сегодня сказал Виктор Ляшко (главный санитарный врач Украины – ред.), мы, наверное, уже должны отходить от такого светофорного принципа", – заявил в эфире одного из украинских телеканалов министр Кабинета министров Олег Немчинов.

При этом пока не уточняется, в чем будет заключаться новый принцип.

Ранее сообщалось, что зоны карантина в Украине обновлены: практически все регионы находятся в оранжевой зоне.

Напомним, в марте из-за коронавируса была объявлена пандемия. В этом месяце Кабмин продлил карантин в Украине до конца 2020 года. Также Кабмин продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине – тоже до 31 декабря 2020 года.

Карантин в Украине: последние новости