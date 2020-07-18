Ляшко рассказал, какие школы в сентябре останутся под замком

Ляшко заявил, что не все школы откроют в сентябре / Фото: УНИАН

Судьба карантина в Украине решится в ближайшее время. При этом украинские школы заработают в обычном режиме уже с 1 сентября. Закрывать школы будут только в районах "красной зоны" - где высокий показатель заболеваемости атипичной пневмонией, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Об этом Ляшко заявил в эфире "Свободы слова" Савика Шустера.

"Мы уже знаем, что такое эпидпорог, условный, не такой, который у нас всегда был для гриппа и гриппоподобных заболеваний. Если "красная зона" - школа закрывается на определенный период времени, стабилизируются показатели и школа открывается", - пояснил чиновник.

Тотального закрытия школ во всей Украине не будет, если не будет превышен эпидпорог по гриппу и гриппоподобным заболеваниям.

Он добавил, что уровень заболеваемости в Министерстве здравоохранения будут отслеживать еженедельно.

"Мы сейчас обращаем внимание всех. Как только появится вакцина против гриппа, надо вакцинироваться. Наша первоочередная задача - исключить коинфекцию", - отметил главный санитарный врач.

Читайте такжеКоронавирус в Украине никак не успокоится - за сутки опять более 800 больныхНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы устали от противоэпидемиологических мер, поэтому карантин нужно продлевать не дольше, чем на месяц. Действия по пролонгации карантинных мероприятий нужно рассматривать исходя из эпидемиологической ситуации в стране.

По его словам, власти не должны принимать поспешных решений в данном вопросе, так как люди устали от карантина. Поэтому, в первую очередь, для начала нужно определиться с алгоритмом, на базе которого будет работать государство в таких условиях.