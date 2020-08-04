УкрРус
  1. Главная
  3. Коронавирус

"Мы были в зеленой зоне": в Тернополе резко упрекнули Минздрав из-за жесткого карантина

4 августа 2020, 19:30

В Тернополе объяснили, почему город попал в красную зону.

Сергей Надал
Мэр Тернополя Сергей Надал не согласен с тем, что его город оказался в красной зоне / Фейсбук С.Надала

Согласно данным на 2 и 3 августа Тернополь по всем требованиям отвечал критериям зеленой зоны. Высокий уровень заболеваемости COVID-19 в городе связан с тем, что в Тернополе количество тестов превышает в три раза установленный предел для красной зоны.

Об этом заявил мэр Тернополя Сергей Надал, сообщает Громадське.

По его словам, нахождение города в красной зоне связано с большим количеством тестирований на коронавирус.

"По состоянию на 2 августа Тернополь по всем показателям отвечал зеленом уровню. И 3 августа мы в зеленой зоне. Почему уровень установления заболеваемости у нас относительно высокий? Потому что в Тернополе мы проводим в три раза больше тестирований, чем установленный предел для красной зоны", - сказал Надал.Читайте такжеКарантинный бунт: пассажиры заставили сделать остановку поезда в Тернополе

Также он добавил, что в Тернополе высокий коэффициент выявления COVID-19 для красной зоны – 11 и выше. Однако в городе показатели города превышают оптимальный индикатор лишь на 0,1.

"То есть их (Минздрава) логика заставляет меня делать меньше тестов!", - добавил мэр.

Напоследок Надал подчеркнул, что по состоянию на 4 августа в Тернополе заразились коронавирусом 593 человека. Госпитализированы 43 жителя города, остальные находятся на домашней самоизоляции.

Напомним, 3 августа вступило в силу решение комиссии ТЭБ и ЧС о разделении Украины на эпидемиологические карантинные зоны.

В Тернополе, который Киев определил в красную зоне, приняли решение не вводить жесткий карантин и пообещали не допустить транспортную блокаду, предусмотренную требованием красной зоны.

Позже мэр города Сергей Надал объяснил решение местных властей и раскритиковал центральные власти за отсутствие эффективной коммуникации с органами местного самоуправления.

коронавирус в Украине Тернополь карантин
Сейчас вы просматриваете новость «"Мы были в зеленой зоне": в Тернополе резко упрекнули Минздрав из-за жесткого карантина». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

19:40
Боль в спине: 3 ежедневные привычки, которые облегчат состояние
19:39
Зверское избиение украинской топ-модели в Турции: МВД передало обращение Турции
19:30
"Мы были в зеленой зоне": в Тернополе резко упрекнули Минздрав из-за жесткого карантина
19:29
Вздрогнул весь город: в столице Ливана прогремели жуткие взрывы Видео
19:10
РФ суд арестовал вдову рэпера Энди Картрайта, обвиняемую в его расчленении
18:57
Когда у студентов в Украине начнется учебный год: названы две даты и условие
18:42
Гороскоп всех знаков Зодиака на 5 августа: кому светит звездная помощь Видео
18:16
"Пусть уберут собственное дерьмо": в Сети возмутились загрязненной бутылками рекой на Закарпатье Фото
18:06
В МИД РФ назвали задержание россиян в Беларуси спектаклем Видео
18:06
Будет ли прорыв в переговорах по Донбассу: политолог объяснил роль Зеленского и дал прогноз
17:33
Перенесшая инсульт секс-символ 90-х Кондулайнен получила новую серьезную травму
17:16
Особая экономическая зона для Донбасса: эксперт объяснил заявление Кравчука
16:56
Первый премьер-министр Украины присоединился к ТКГ по Донбассу Видео
16:51
Цистит: причины,симптомы и факторы риска Видео
16:49
В Запорожье женщина сожгла себя возле храма
16:38
Стало известно, когда в Киеве будет пересмотрен карантин
16:10
Эксперт оценил, как повлияют на Украину Курбан-байрам и прочие праздники
16:00
Высокое давление: названо количество шагов, способное снизить его Видео
15:50
В Кабмине пошли на попятную с карантином: что разрешили Видео
15:42
Самолет Путина засекли в Крыму, куда ранее приехал Медведчук – СМИ
15:40
Жесткий карантин: в Минздраве назвали главное условие выхода области из красной зоны
15:30
Танці з зірками 2020: назвали партнерш Позитива и Сергея Танчинца Видео
15:08
Открытие школ спровоцирует более масштабную волну коронавируса – исследование
15:00
Рак поджелудочной: когда желудок сигнализирует о смертельной болезни
14:56
"Подписал договор с дьяволом": Жвания рассказал, как Порошенко потворствовал "соросятам" Видео
14:30
Еще один город саботирует решение Киева по ужесточению карантина
14:29
Бунт против карантина: мэр Тернополя грозит властями из-за блокады Видео
14:17
Лукашенко пожаловался на невозможность называть оппонентов "шлюхами" Видео
14:08
"Повторять чужие ошибки": Лукашенко раскритиковал украинский закон о земле Видео
13:38
Дестабилизация в Беларуси: Лукашенко заявил об еще одном отряде российских наемников Видео
13:35
Дания разрешила Газпрому достроить Северный поток-2: подробности
12:53
В Турции жестоко избили известную топ-модель из Украины
12:41
Лукашенко заявил об изменении статуса отношений с Россией Видео
12:32
Путин в августе предпримет попытку аннексии Беларуси: СМИ объяснили причину
12:11
В Кропивницком в больницу "скорой" подкинули труп
11:59
Когда Украина получит вакцину от COVID-19: названы примерные сроки Видео
11:37
Досрочное голосование на выборах президента Беларуси: появились заявления о нарушениях
11:19
В МОЗ объяснили, как прививка от гриппа поможет во время эпидемии COVID-19 Видео
11:19
Почему дорожает евро, и что будет с курсом осенью мнение
10:55
Украину накроет вторая волна коронавируса: в Минздраве дали тревожный прогноз Видео
10:50
Санкции против Северного потока-2: в Германии анонсировали меры в отношении США
10:34
В МОЗ объяснили правила въезда в Украину для иностранцев Видео
10:21
Захват отделения банка в центре Киева: террористу сообщили о подозрении Видео
10:12
Коронавирус в Украине и мире 4 августа: за сутки COVID-19 заболели 178 тысяч человек Видео
10:10
В Беларуси объявили срочную военную мобилизацию: СМИ рассказали подробности
09:52
Карантинный бунт в Тернополе: горсовет принял скандальное решение Видео
09:47
Путин торопится поглотить Беларусь мнение
09:34
Гороскоп всех знаков Зодиака на 4 августа: лживый совет, выигрыш и повышение Видео
09:26
Скандал с групповым изнасилованием ребенка в Сумах: полицию заставили открыть дело Видео
09:25
Коронавирус в Украине 4 августа: в МОЗ дважды за утро обновили данные
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять