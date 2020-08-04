"Мы были в зеленой зоне": в Тернополе резко упрекнули Минздрав из-за жесткого карантина

Мэр Тернополя Сергей Надал не согласен с тем, что его город оказался в красной зоне / Фейсбук С.Надала

Согласно данным на 2 и 3 августа Тернополь по всем требованиям отвечал критериям зеленой зоны. Высокий уровень заболеваемости COVID-19 в городе связан с тем, что в Тернополе количество тестов превышает в три раза установленный предел для красной зоны.

Об этом заявил мэр Тернополя Сергей Надал, сообщает Громадське.

По его словам, нахождение города в красной зоне связано с большим количеством тестирований на коронавирус.

"По состоянию на 2 августа Тернополь по всем показателям отвечал зеленом уровню. И 3 августа мы в зеленой зоне. Почему уровень установления заболеваемости у нас относительно высокий? Потому что в Тернополе мы проводим в три раза больше тестирований, чем установленный предел для красной зоны", - сказал Надал.Читайте такжеКарантинный бунт: пассажиры заставили сделать остановку поезда в Тернополе

Также он добавил, что в Тернополе высокий коэффициент выявления COVID-19 для красной зоны – 11 и выше. Однако в городе показатели города превышают оптимальный индикатор лишь на 0,1.

"То есть их (Минздрава) логика заставляет меня делать меньше тестов!", - добавил мэр.

Напоследок Надал подчеркнул, что по состоянию на 4 августа в Тернополе заразились коронавирусом 593 человека. Госпитализированы 43 жителя города, остальные находятся на домашней самоизоляции.

Напомним, 3 августа вступило в силу решение комиссии ТЭБ и ЧС о разделении Украины на эпидемиологические карантинные зоны.

В Тернополе, который Киев определил в красную зоне, приняли решение не вводить жесткий карантин и пообещали не допустить транспортную блокаду, предусмотренную требованием красной зоны.

Позже мэр города Сергей Надал объяснил решение местных властей и раскритиковал центральные власти за отсутствие эффективной коммуникации с органами местного самоуправления.