Бунт из-за карантина: в Минздраве готовы принять решение по Тернополю

Тернопольская область может оказаться в зеленой зоне - Степанов / УНИАН

Минздрав готов переместить Тернопольскую область, где ранее крайне негативно отнеслись к требованиям центральной власти ужесточить карантин, из красной в зеленую зону.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе своего брифинга в среду, 5 августа.

В ведомстве утверждают, что уже 4 дня эпидемиологические показатели области демонстрируют оптимальное соответствие принятым Минздравом критериям.

"Тернопольская область уже четыре дня соответствует индикаторам и может быть переведена в зеленую зону", - сказал Степанов.

Также министр добавил, что прогресс эпидемиологической ситуации наблюдается и в Винницкой области – в регионе уже 6 дней фиксируются улучшения по четырем критериям.Читайте такжеБунт против карантина: мэр Тернополя грозит властями из-за блокады

Напомним, 3 августа вступило в силу решение комиссии ТЭБ и ЧС, согласно которому украинские области, города и районы разделили на зоны опасности распространения коронавирусной угрозы.

В Тернополе, оказавшемся в красной зоне, отказались ужесточать карантин. Местные власти приняли такое решение вопреки воле Киева.

Мэр города Сергей Надал объяснил, что незадолго до постановления комиссии Тернополь находился в зеленой зоне. Причиной перемещения он назвал количество тестов на COVID-19, которых в городе делают в три раза больше, чем в других городах и областях.