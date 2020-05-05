Как и когда в Украине откроют метро: Шмыгаль раскрыл детали

В Украине метро заработает не для всех / УНИАН

Несмотря на то, что метрополитен в Украине ежедневно перевозит более 2 миллионов человек, его функционирование в период карантина остается огромным риском инфицирования пассажиров коронавирусом.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, открытие метро в Украине предполагается в несколько этапов.

"На третьем этапе ослабления карантинных мер метро заработает для отдельных категорий граждан и будет ездить с определенными ограничениями. На четвертом этапе, это практически уже этап завершения эпидемии в Украине, метрополитен будет работать в обычном режиме. Пятый этап - это фактическое завершение карантина", - подчеркнул он в эфире Украинского радио.

В то же время премьер-министр обратил внимание на то, что правительство разработало несколько этапов выхода Украины из карантина.

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"Есть красные зоны, оранжевые, желтые. Зеленая зона - это когда эпидемия закончилась. То есть это уже пятый этап выхода из карантина, когда завершатся абсолютно все ограничения", - добавил Шмыгаль.

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Напомним, ранее со ссылкой на заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко сообщалось о том, что в Украине работу метро панируют возобновить уже в конце июня или даже в начале июля.