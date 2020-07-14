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Кабмин рассмотрит продление карантина в Украине: советница Ляшко назвала дату

Правительство скоро будет решать судьбу карантина в нашей стране, сообщила Иваник.

14 июля 2020, 13:02
Советница Ляшко сообщила, что Кабмин 21 июля рассмотрит продление карантина в украинском государстве – Карантин в Украине 2020
Правительство 21 июля рассмотрит продление карантина в Украине, сообщила советница Виктора Ляшко / УНИАН

Советник главного санврача Украины Виктора Ляшко – Мария Иваник – сообщила, что продление карантина в нашей стране, введенного для борьбы с распространением китайского коровируса Covid-19, Кабмин рассмотрит на следующей неделе.

Правительство рассмотрит продление карантина в Украине во вторник, 21 июля, рассказала советница Ляшко УНН.

По ее словам, на заседании Кабмина также, в частности, рассмотрят вопрос работы стадионов.

"На следующей неделе, во вторник, будет заседание Кабмина, на котором будет рассматриваться вопрос о продлении карантина, условия, которые будут… ", – сообщила Иваник.

Напомним, в Украине с 11 марта из-за коронавируса введен общенациональный карантин. С 22 мая карантин стал адаптивным – местные власти получили полномочия ужесточать или смягчать ограничительные меры.

Карантин в Украине продляли и смягчали. Правительство решил, что ограничительные меры должны действовать до 31 июля. СМИ писали, что Кабмин может продлить карантин до середины августа.

Виктор Ляшко Мария Иваник карантин в Украине
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