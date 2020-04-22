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Когда в Киеве откроют метро: Шмыгаль дал неутешительный прогноз

22 апреля 2020, 10:57

До 11 мая жителям столицы точно не "светит" проехаться в подземке.

Метро, поезд
Метро в Киеве закрыли 18 марта / УНИАН

Столичную подземку, которая была временно закрыта для пассажиров с 18 марта, не откроют ни до конца апреля, ни в начале мая. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, массовые перевозки групп людей в замкнутых пространствах – это один из самых серьезных рисков, поэтому снятие ограничений по транспорту в рамках карантина в Украине нужно рассчитывать очень внимательно и вводить очень осторожно.

"Возьмем метро – это 2 миллиона пассажиров ежедневно. Мы понимаем, что из-за одного больного человека при этих условиях через неделю уже будут тысячи больных. И это только через метро. Поэтому, чтобы не бросаться громкими заявлениями, скажу, что точно не до 11 мая", - сказал глава Кабмина в интервью РБК-Украина.

При этом, по его словам, общественный транспорт в Украине будет запускаться поэтапно: сначала - городской, потом междугородний и межобластное сообщение.  В самом конце ожидается восстановление авиаперевозок и глобальных железнодорожных перевозок.

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Как сообщал Главред, ранее врач-инфекционист Владимир Курпита заявил, что открыть метро в Украине и запустить ж/д-сообщение можно уже к началу мая – если будет соблюдено одно условие.

"Если через неделю после Пасхи мы не будем видеть существенного повышения количества новых случаев, если их количество будет стабильным, и при условии увеличения возможностей тестирования для украинцев – мы сможем говорить об ослаблении ограничительных мер", – сказал он. 

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