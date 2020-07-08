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Вирусолог объяснила, почему карантин не стоит затягивать

От коронавируса нельзя прятаться всю жизнь, отметила медик.

8 июля 2020, 17:11
Вирусолог полагает, что карантин не стоит затягивать – Карантин в Украине 2020
Карантин из-за Covid-19 не стоит затягивать, полагает вирусолог / УНИАН

Вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского Алла Мироненко сообщила, что продолжительный карантин, введенный для борьбы с распространением китайского коронавируса Covid-19, может иметь массу долгосрочных негативных последствий совершенно в других сферах.

Карантин является вынужденной мерой, призванной растянуть эпидемический процесс во времени, но нельзя прятаться всю жизнь, рассказала медик во время чата на Главреде.

Собеседница добавила, что в мире ждали и ждут вакцину от коронавируса, но никто сейчас не сможет сказать, когда вакцина появится, будет ли она эффективной и сможет ли ее использовать все население Земли.

"Любая вакцина, а, тем более, к новому возбудителю, должна быть тщательно проверена. Иначе есть угроза, что она будет иметь негативные последствия в будущем, например, неврологические осложнения. Но на все эти процессы идут годы", – сказала эксперт.

По мнению Мироненко, поэтому снятие строгих ограничительных мер не было ошибкой.

"Были ли они нужны изначально, сложно сказать. По крайней мере, благодаря карантину мы не допустили итальянского сценария (в Италии из-за Covid-19 скончались более 30 тысяч человек, а в Украине – более 1 тысячи 300 человек – Ред.)", – добавила она.

Читайте такжеВирусолог объяснила, может ли "выродиться" коронавирусНапомним, пандемия из-за коронавируса была объявлена в марте. В ряде стран мира ввели карантин. В Украине с 11 марта введен общенациональный карантин, а с 22 мая он стал адаптивным – местные власти получили полномочия самостоятельно решать судьбу ограничительных мер.

Карантин в Украине несколько раз продляли и смягчали. Кабмин решил, что ограничительные меры в нашей стране должны действовать до 31 июля.

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