Карантин в Украине будет продлен: СМИ назвали новые сроки

Отмены карантина 24 апреля не будет / УНИАН

Больная тема всех украинцев – когда отменят карантин из-за пандемии коронавируса. Дело в том, что многие потеряли работу, о чем даже отчитался на днях премьер-министр Денис Шмыгаль.

Не долгожданная отмена карантина не светит жителям Украины в апреле.

Стало известно, что отмены всеукраинского карантина, введенного до 24 апреля в связи с угрозой эпидемии коронавируса, в конце следующей недели не будет.

"Будет продление карантина до средины мая. Потом ослабят для некоторых групп населения, чтобы окончательно не упала экономика. Ослабления будут для тех, кто работает. Для людей из группы риска ограничения останутся", – сообщает издание Сегодня со ссылкой на сотрудника одной из служб, работа которой координируется через высшее руководство Минздрава.

В то же время пока неизвестно, будет ли продлен карантин в школах и до какого числа.

Отметим, из-за пандемии коронавируса в Украине объявили карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.

Читайте также"Люди должны знать": Зеленский назвал важное условие смягчения карантинаНапомним, 17 апреля министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что транспорт запустят тогда, когда правительство начнет отменять карантин. Однако — не ранее июня.

"Когда волна пойдет на понижение, тогда можно восстанавливать работу общественного транспорта, чтобы он работал стабильно", — пояснил Криклий.

По его словам, при этом определенные ограничения останутся. Например, масочный режим.