Смягчение карантина в Украине: Шмыгаль опубликовал "новые правила жизни"

Денис Шмыгаль опубликовал "новые правила жизни" для украинцев / УНИАН

Карантин в Украине продлили до 11 мая, после этой даты, если число заражений коронавирусом пойдет на спад, в стране могут смягчить ограничительные меры. Премьер-министр Денис Шмигаль опубликовал своеобразный свод правил, по которым должны будут жить украинцы в условиях пандемии.

Глава Кабмина отметил, что Украина, как и весь мир, должна научиться жить по новым стандартам, так как ослабление карантина не означает, что угроза пройдет.

"Такие простые правила, как соблюдение дистанции, постоянная дезинфекция и индивидуальная защита могут обезопасить нас и после окончания карантина", - написал Шмыгаль на свой странице в Telegram.

"Новые правила жизни" для украинцев включают в себя необходимость сохранять безопасную дистанцию в полтора метра с другими людьми, постоянную дезинфекцию, использование медицинских масок и перчаток, а также безконтакную экономику.

"Новые правила жизни" для украинцев после смягчения карантина / t.me/PM_Shmigal

Как сообщал Главред, глава МОЗ Максим Степанов заявил, что карантин в Украине будет отменен при условии снижения темпов заболеваемости коронавирусом COVID-19. Минздрав уже готовит план по снятию в стране ограничительных мер, он будет включать пять этапов.

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Позже советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко также назвал приблизительные сроки, когда карантин в Украине будет отменен.