УкрРус
  1. Главная
  3. Коронавирус

У Зеленского назвали ориентировочные сроки выхода Украины из карантина

25 апреля 2020, 12:18

Украина еще должна достичь пика заболеваний коронавирусом Ковид-19.

Карантин, Киев
Карантин в Украине пока что продлен до 11 мая/ УНИАН

Карантин в Украине продлили до 11 мая, страна живет в условиях жестких ограничений уже больше месяца, что естественно влияет на экономику. Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко назвал приблизительные сроки, когда карантин в Украине будет отменен.

По его словам, Украина должна достичь пика заболеваний коронавирусом, потом число заболевших должно пойти на спад и толко после этого может идти речь о том, чтобы снимать ограничительные меры, которые "зажимают" экономику.

"Как только страна оказывается на пике заболеваемости и идет снижение, начинаются ослабления. Не для того, чтобы обеспечить экономический рост, а чтобы вернуть Украину на траекторию восстановления", – сказал Устенко в эфире программы Свобода слова Савиком Шустером.

Читайте такжеСмягчение карантина в Украине: кто первым запустится в работу

При этом советник президента добавил, что экономика Украины, кроме карантина, страдает также от коррупционных явлений.

"По тем оценкам, которые есть у нас в Офисе президента, порядка $5-10 млрд в годовом исчислении распределяется по различным коррупционным каналам", – подчеркнул Устенко.

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире – сколько людей умерли и заразились на 25 апреля

Напомним, карантин в Украине продлили до 11 мая. Ранее прогнозировалось, что карантин будет действовать минимум до 12 мая. Даже были версии, что карантин в Украине могут продлить до 19 мая.

Олег Устенко коронавирус новости коронавирус в Украине карантин в Украине новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «У Зеленского назвали ориентировочные сроки выхода Украины из карантина». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:18
У Зеленского назвали ориентировочные сроки выхода Украины из карантина
12:01
Как поздравить с Красной горкой 2020 – открытки и тексты
11:52
Від пацанки до панянки 4 сезон - Юлия Чигринец стала мамой Видео
11:38
На Украину надвигается шторм: спасатели предупредили об опасности
11:22
Коронавирус в Украине и мире – сколько людей умерли и заразились на 25 апреля Видео
11:16
Коронавирус скажет "спасибо": почему нельзя пить чай на карантине Видео
11:13
Коронавирус в Киеве: количество новых зараженных пошло на спад
11:05
Маникюр весна 2020: в моде кислотный маникюр и бананы на ногтях - фото Фото
10:36
Аналитик спрогнозировал новый курс доллара в Украине до конца апреля
10:18
Заболеть коронавирусом чуть-чуть: названы симптомы "легкого" Ковид-19 Видео
10:09
Выйдет ли дедулик плешивый из бункера или закашляется насмерть мнение
09:52
Поселяется в организме навсегда: одессит уже полтора месяца болеет COVID-19
09:24
Коронавирус в Украине опять напакостил: число случаев заражения резко возросло Видео
09:08
Погода на май 2020: синоптик шокировал прогнозом
08:50
О будущем, которого нет мнение
08:46
Названы самые неэффективные маски для лица из ткани своими руками Видео
08:12
Гороскоп на 25 апреля: помощь "мецената" и выгодное предложение Видео
08:00
Мечты об иммунитете к коронавирусу: ученые сделали важное открытие Видео
06:52
Провал голосования по Саакашвили станет черной меткой для Зеленского мнение
06:33
"Порно": Седокова сверкнула сочными ягодицами перед камерой
06:27
Больше шансов умереть: ученые определили еще одну группу риска для коронавируса
06:13
Гороскоп на завтра: прекрасное знакомство и вирусная угроза Видео
05:56
Погода на майские и весь последний месяц весны: астролог составил прогноз
05:34
С Днем дочери 2020 – картинки-поздравления и нежные слова
05:03
Лунный календарь огородника на май 2020 – когда сажать овощи и другое Видео
04:29
Названы неожиданные симптомы COVID-19 у пожилых людей
04:11
День ветеринара 2020 – поздравления на словах, милые картинки и гифки
03:48
Половая безысходность: эксперт рассказала, как карантин повлиял на рынок секс-кукол
03:05
Создатель Поезда в Пусан снимает сериал о зомби для Netflix
02:47
"Хочу тебя": супермодель топлес стыдливо прикрыла молодую грудь
02:21
Ученые рассказали, сколько пациентов с Covid-19 не выживают на ИВЛ - Bloomberg
02:13
В Италии ученые рассказали правду о смерти пациентов с коронавирусом Видео
01:47
Салат с редисом и бананами: простой необычный рецепт Видео
01:44
"Ни одна страна не будет нам диктовать": Арахамия объяснил свою атаку в сторону Грузии
01:02
1500 гривен аванса: глава Минздрава пояснил мизерную зарплату врача Видео
00:54
Помочь себе самим: топ-3 рекомендаций для улучшения секса
00:19
25 апреля – какой сегодня праздник: с Днем дочери и Днем ветеринара Видео
24 апреля, пятница
23:46
"Они должны были уйти": глава Минфина пояснил увольнение Нефедова и Верланова Видео
23:12
"Воскрес не только Иисус, но и Саакашвили": Квартал высмеял возвращение политика Видео
23:11
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 24 апреля
22:54
Кличко шокировал стоимостью лечения китайской хвори
22:34
Гончарук назвал увольнение Верланова и Нефедова "зачисткой" антикоррупционеров
22:24
"Заметить опасные симптомы": доктор пояснила, что делать при заболевании Covid-19 Видео
22:17
Как Украина будет выходить из карантина: 5 главных этапов
22:05
Порнозвезда побаловала поклонников упругим телом на откровенных фото Фото
21:55
Холостяк 10 сезон 8 выпуск 24-04-2020 - кто ушел Видео
21:42
Поминальные дни: будут ли штрафовать за посещения кладбищ
21:33
Стало известно, какую должность подготовили для Цушко
21:09
Депутаты дали старт реформе речного транспорта в Украине: что изменится
21:04
Опрос показал, сколько украинцев на карантине уже растратили все сбережения Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять