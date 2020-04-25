У Зеленского назвали ориентировочные сроки выхода Украины из карантина

Карантин в Украине пока что продлен до 11 мая/ УНИАН

Карантин в Украине продлили до 11 мая, страна живет в условиях жестких ограничений уже больше месяца, что естественно влияет на экономику. Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко назвал приблизительные сроки, когда карантин в Украине будет отменен.

По его словам, Украина должна достичь пика заболеваний коронавирусом, потом число заболевших должно пойти на спад и толко после этого может идти речь о том, чтобы снимать ограничительные меры, которые "зажимают" экономику.

"Как только страна оказывается на пике заболеваемости и идет снижение, начинаются ослабления. Не для того, чтобы обеспечить экономический рост, а чтобы вернуть Украину на траекторию восстановления", – сказал Устенко в эфире программы Свобода слова Савиком Шустером.

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При этом советник президента добавил, что экономика Украины, кроме карантина, страдает также от коррупционных явлений.

"По тем оценкам, которые есть у нас в Офисе президента, порядка $5-10 млрд в годовом исчислении распределяется по различным коррупционным каналам", – подчеркнул Устенко.

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Напомним, карантин в Украине продлили до 11 мая. Ранее прогнозировалось, что карантин будет действовать минимум до 12 мая. Даже были версии, что карантин в Украине могут продлить до 19 мая.